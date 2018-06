Officieel: de nieuwe BMW X5

Lang hoefden we niet te wachten.

“De onthulling van de G05 X5 is later dit jaar.“, zo sloten we gisteren ons artikel of over de uitgelekte foto’s van de nieuwe BMW X5. Nou, lang hebben we niet hoeven wachten op de officiële informatie. Nog geen 24 uur later smijten de Beieren de nieuwste generatie BMW X5 in zijn geheel op straat.

We merkten gisteren al op dat de nieren van de nieuwe X5 een stuk groter waren dan voorheen. Nu blijkt dat dit niet het enige is dat in omvang is toegenomen. De auto is 3,6 cm langer, 6,6 cm breder en 1,9 cm hoger. Daarnaast is de wielbasis met 4,2 cm gegroeid tot 2.975 mm. Het brengt de bagageruimte tot een maximale grootte van 1.860 liter. Houd je de stoelen overeind, dan heb je 645 liter tot je beschikking. Groter zijn eveneens de opties voor de velgen. Letterlijk, overigens, want BMW biedt nu voor het eerst 22″ sloffen aan. Tezamen met de extra hoekige vormen die BMW in het ontwerp heeft toegepast zorgt het voor een fraai, geslaagd pakket.

Hetzelfde geldt overigens voor het interieur. BMW heeft het interieur zorgvuldig strakgetrokken en gedigitaliseerd waar dat mogelijk was. Zo is de wagen voorzien van twee 12,3″ schermen die werken met iDrive, en zodoende met de stem of met gebaren te bedienen zijn.

De nieuwe BMW X5 heeft standaard xDrive-vierwielaandrijving, die de aandrijving vooral richting de achterwielen stuurt. Het sperdifferentieel op de achteras, dat het vermogen ongelijk verdeeld, maakt de bolide overigens extra wendbaar, wanneer nodig. Daarnaast kan de wagen, wanneer aangevinkt op de optielijst, beschikken over het Off-Road pakket. Hiermee kan de bestuurder, dankzij luchtvering op de voor- en achteras, vier rijmodi, en toegewijde displays, zich zonder moeite door ‘ieder’ terrein manoeuvreren.

BMW brengt de nieuwe X5 in eerste instantie met vier verschillende motoren op de markt, waarvan we de leukste in Europa niet krijgen. We spreken over de V8-benzinemotor, de 462 pk sterke krachtbron van de xDrive50i. Europa krijgt alleen zes-in-lijnmotoren. Hieronder bevinden zich twee diesels. De minst krachtige xDrive30d beschikt over 265 pk, terwijl de M50d juist 400 pk produceert. De enige benzinemotor voor Europa, de xDrive40i, beschikt over 340 pk.

De nieuwe BMW X5 komt in november op de markt. Prijzen zijn vooralsnog niet bekend.