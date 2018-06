Tesla behoudt Musk als dubbel-hoofd, brengt goed nieuws

Zou het dan toch?

Gisteravond was het weer tijd voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Tesla. De topman van de Amerikaanse elektrogigant, Elon Musk, heeft de afgelopen maanden onder enorme druk gestaan, om verschillende redenen. Zo was de productie van de Model 3 nog altijd niet op orde, daalde de waarde van de aandelen en wilden enkele investeerders liever een ander aan het roer zien staan. Hoewel de problemen bij lange na niet in de doofpot zijn gestopt, heeft Musk het een en ander kunnen verduidelijken en is de rust, tot op zekere hoogte, wedergekeerd.

Dit begint allemaal met het feit dat Elon Musk na een stemronde van de aandeelhouders aangehouden wordt voor beide posities die hij momenteel bezet. De Zuid-Afrikaan, die niet alleen actief is als CEO, maar ook als voorzitter van de raad van bestuur, valt bij voldoende aandeelhouders toch voldoende in de smaak om niet de deur gewezen te worden. Naast Musk zouden drie andere leidinggevenden eveneens niet voldoende capabel zijn, maar de poging om hen te vervangen viel in het water. Zodoende mocht iedereen zijn positie behouden.

Musk, die de afgelopen maanden in zijn toespraak omschreef als een ‘regelrechte hel’, wist de aandeelhouders later op het hart te drukken dat de productiedoelen omtrent de Model 3 nu eindelijk realistisch beginnen te worden. Tesla produceert momenteel om en nabij de 3.500 Models 3 per week, maar voorziet dat het tegen het einde van juni goed mogelijk is dat de veelbesproken 5.000 wordt aangetikt. Niet alleen dat, want de geldstroom moet in het derde en vierde kwartaal eindelijk weer groene cijfers beginnen te vertonen. Dit moet de elektrogigant toestaan de goedkope Model 3 (35.000 dollar) begin volgend jaar in productie te nemen.

Hoewel Tesla aan de productiedoelen langzaam maar zeker begint te halen, gaf Musk gisteren wel aan dat het lastig zal zijn om een volwaardige massaproductie te organiseren of te behouden. Dat gezegd hebbende mikt Tesla op twee nieuwe fabrieken die niet alleen auto’s moeten produceren, maar ook batterijpakketten en aandrijflijnen. De eerste hiervan moet in China terechtkomen, de tweede moet later volgen in Europa. (Bron: Autonews)