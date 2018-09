Dit is de nieuwe Range Rover Sport volgens Kahn

Kahnnonen wat een verschijning.

De Range Rover Sport is net als een blaffende hond een luide verschijning. Een opvallend uiterlijk is nu niet bepaald wat het Britse apparaat nodig heeft. Toch verschil ik van mening met tuners, want bij Kahn Design denken ze er anders over.

De firma heeft de nieuwe Range Rover Sport SVR aangepakt en het resultaat is opmerkelijk te noemen. Ze hebben er een soort breedbekkikker van weten te maken. Ze noemen het project de Range Rover Sport SVR Pace Car. De nieuwe grille is bijvoorbeeld een punt van aandacht en de rode accenten doen daar nog eens een schepje bovenop.

In het interieur gaat het feest verder. Geen amfibieën, maar een reptielencircus met de nieuwe rode stoelbekleding. Het zal menig speler in de Premier League doen smelten. Wat tevens in het oog springt zijn de nieuwe 23-inch wielen. Ze mogen dan wel zwart van kleur zijn, met dit formaat zijn de schoenen moeilijk te missen.

Kahn is een tuner die zich met uiterlijk vertoon bezighoudt. Dit betekent dat de 5.0 Supercharged V8 met rust is gelaten. Een prima gedachte, want het blok levert sinds de facelift 575 pk en dat is ruim voldoende voor in de straten van Londen.