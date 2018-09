LOL: voetballer laat Lamborghini bij club achter na transfer

Wanneer je écht niet om geld geeft.

Het is inmiddels alweer even geleden sinds de Senegalese profvoetballer Diafra Sakho de Londense voetbalclub West Ham verliet. Begin dit jaar kreeg de spits de zak na tegenvallende resultaten. Hierop verliet hij het kille nest voor een avontuur in Frankrijk. In Rennes moest hij zijn heil maar gaan zoeken. Bij een dergelijke verhuizing komen natuurlijk de nodige voorbereidingen en afrondingen kijken. Daaraan lijkt Sakho lak te hebben gehad.

Zoals gezegd verliet de Senegalees de Britse ploeg in januari. Na enkele maanden begonnen ineens allerlei vragen van fans en personeel op te borrelen, want nog altijd stond de Lamborghini Huracan (rijtest) voor de deur van het verouderde trainingscomplex van de ploeg, zo schrijft de Daily Mail.

De Britse krant gebruikt dit merkwaardige voorbeeld als het perfecte voorbeeld van de huidige toestand in het Engelse voetbal. Volgens hen worden er astronomische bedragen uitgegeven aan spelers die in werkelijkheid helemaal niet zo bijzonder goed kunnen spelen. De voetbalclubs zouden niet om kunnen gaan met de gigantische televisie-inkomsten die ze jaarlijks overgemaakt krijgen. De situatie rondom de achtergelaten Lamborghini van Sakho is het toppunt van het circus. Immers, deze middelmatige speler – die in zijn vier seizoenen bij de ploeg niet verder kwam dan 24 goals – verdiende blijkbaar zoveel dat hij niet eens overwoog zijn Italiaanse stier van minstens 200.000 pond te verkopen.

Overigens, de afgebeelde Lamborghini Huracan is niet eens de auto in kwestie. Je kijkt nu naar de Huracan die Sakho twee jaar geleden tegen een muur parkeerde. Na zijn ongeval koos hij nogmaals voor de Italiaan, maar dan in een oranje tint.

Het is trouwens niet de eerste keer dat een voetballer zijn auto bij de club achterlaat. Enkele jaren geleden was het bijvoorbeeld raak in Spanje.

Met dank aan Arjen voor de tip!