Nieuwe Mercedes B-klasse: niet langer de B van bejaarde?

Waar ben je B100?

In ons recente vooruitblik op het toekomstige gamma van Mercedes kwam de B-klasse al kort voorbij. Er is nog bar weinig bekend over de opvolger van de huidige generatie, maar vandaag geeft de Duitse autofabrikant een tipje van de sluier.

Het is namelijk een feit dat de nieuwe Mercedes B-klasse gaat komen en wel heel snel. De Duitsers laten weten dat de nieuwe B-klasse onderdeel zal zijn van het aanwezige modellengamma op de autoshow van Parijs. Naast de nieuwe B-klasse neemt Mercedes ook de nieuwe GLE en de Mercedes-AMG A 35 4MATIC mee.

Dankzij de nieuwe designtaal en de puike interieurs kun je een Mercedes al jaren niet meer een ouwelullenbak noemen. Er kleeft slechts één model aan dat imago en dat is de huidige B-klasse. Het is te hopen dat Mercedes er iets moois van heeft weten te maken, want de MPV opereert in een lastig segment. Kijk bijvoorbeeld naar zijn directe concurrent, de BMW 2 Series Active Migraine. Het dieptepunt wat BMW de afgelopen 10 jaar heeft voortgebracht. De eerste woorden die Mercedes over de nieuwe B-klasse spreekt zijn het volgende:

The new Mercedes-Benz B-Class puts the emphasis on the sports part of Sports Tourer. It looks more dynamic than its predecessor and is more agile while offering greater comfort. In addition, the interior has been made more spacious, while the engines are now more efficient and cleaner. Its avant-garde interior makes for a unique feeling of space with the unique design of the instrument panel. The intuitive user interface of the adaptive MBUX multimedia system is ground-breaking. State-of-the-art driving assistance systems give the B-Class one of the highest standards of active safety in the segment with functions carried over from the S-Class.