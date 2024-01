Nieuwe Skoda Scala prijs is niet eens zo verkeerd

In vergelijking met de concurrentie is de prijs van de nieuwe Skoda Scala niet verkeerd.

Het is vechten in het C-segment. Al jaren vecht de Skoda Scala voor zijn plekje en de vernieuwde variant zet de strijd voort. Een rijkere standaarduitrusting, meer veiligheidsvoorzieningen en nog steeds een conventioneel uiterlijk zijn de krachten van de nieuwe Skoda Scala. Kortom, een ‘saaie’ auto maar doet wat ‘ie moet doen.

Een echte mobiliteitsoplossing. Want voor een leuk stukje rijden op een dijk pak je wel een andere auto. De prijs van de nieuwe Skoda Scala is bekendgemaakt. De vanafprijs ligt op € 26.490. Dat is geen verkeerde prijs. En nee, om de flauwe comments voor te zijn: we krijgen geen cent betaald om dit te zeggen. In vergelijking met de concurrentie is de Scala gewoon scherp in de prijslijst gezet. Komen we straks op terug.

Standaard op iedere nieuwe Skoda Scala zijn LED-koplampen, LED-achterlichten, een digitaal dashboard (20,3 cm), een groot infotainmentscherm (21 cm), Front Assist met voetgangersmonitoring, Lane Assist, negen airbags en 17 inch velgen.

De vreugde van het leven ga je niet ervaren met de 95 pk sterke 1.0 Greentech turbo. Maar je kunt er wel prima boodschappen mee doen. Standaard met handbak overigens. Heb je liever wat meer pit dan kun je voor de 115 pk variant kiezen. Mijn bescheiden mening is: lekker de krachtigere variant kiezen. Minder dan 100 pk in een C-segmenter gaat je tegenstaan. Een 7-traps DSG is optioneel.

Nieuwe Skoda Scala prijs

Ga je voor een kale nieuwe Skoda Scala, dan is de prijs in vergelijking met de concurrentie scherp. Zoals eerder ook omschreven. Een Volkswagen Golf begint bij 36.990 euro, een Seat Leon heb je voor 33.775 euro, een Kia Ceed voor 28.995 euro en een Hyundai i30 begint bij 29.295 euro. Kortom, die € 26.490 is echt niet gek. De prijs van de nieuwe Skoda Scale over de 30 mille krijgen kost geen moeite. De rijker aangeklede Monte Carlo begint bij € 32.490.