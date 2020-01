Dit is de nieuwste variant van de Lotus Evora

De zoveelste.

We krijgen niet vaak een compleet nieuw model te zien van Lotus. Weliswaar is er een volledig nieuwe hypercar op komst, maar op dit moment bestaat het aanbod uit vrij oude modellen. Om te zorgen dat we deze niet vergeten, presenteren de Britten daarom met enige regelmaat een nieuwe variant van een bestaand model. Er kleeft wel een nadeel aan deze strategie, namelijk dat de boel nogal onoverzichtelijk wordt.

Deze keer gaat het om een nieuwe variant van de Evora. Aan de Evora en de Evora S werden eerder onder meer de Evora 400, de Evora 410, de Evora 430 en de Evora GT430 Sport toegevoegd. Van de Evora 410 was er weer de Evora GT410 Sport en dit is dus de niet-Sport versie daarvan. Volg je het nog?

Goed, om het iets simpeler te maken: Lotus heeft de GT410 Sport genomen en die iets minder hardcore gemaakt. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer airco, Sparco-sportstoelen en een achteruitrijcamera. Ook zitten er nu armsteunen en opbergvakken in de deuren. Op multimedia gebied behoren Apple Carplay en DAB tot de standaarduitrusting. Verder is de geluidsisolatie verbeterd. Alles bij elkaar is deze Evora dus beter geschikt voor dagelijks gebruikt. Op motorisch vlak is er niets gewijzigd. De 3,5 liter V6 produceert dus nog steeds 415 pk.

De Evora GT 410 wordt onder de GT 410 Sport gepositioneerd en is daarmee een stukje goedkoper. De Duitse prijs bedraagt €99.900, wat €11.000 minder is dan de Sport. We kunnen in ieder geval concluderen dat de Evora redelijk wordt uitgemolken, maar eerlijk is eerlijk: je zou niet zeggen dat het model uit 2009 stamt.