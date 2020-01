Nieuwe Mercedes S-klasse stiekem gefotografeerd

Mercedes wil niet dat je deze S-klasse al ziet.

Naast een gelifte E-klasse werkt Mercedes ook aan een een nieuw neusje voor de S-klasse. De E wisten ze bij Benz niet onder de pet te houden en tot overmaat van ramp is hier nu ook de vernieuwde S-klasse op je beeldscherm.

Is het heel spannend wat we hier zien? Nou, dat valt wel mee. Via Cochespias op Instagram is een foto van de S-klasse verschenen. De foto is schuin van bovenaf genomen en brengt de Mercedes voor een deel in beeld.

Het nieuwe front is het eerste wat opvalt. De auto lijkt dunnere koplampen te krijgen, net als met de nieuwe E-klasse. Ook is een overdaad aan chrome waarneembaar. In de grille, op de bumper, de raamlijsten en ook de zijskirts glimmen er op los. Of de motorkap ook wijzigingen gaat krijgen is niet te zien. Bij het gefotografeerde exemplaar mist deze namelijk

De S-klasse van de huidige generatie kwam in 2013 op de markt. Drie jaar geleden volgde een kleine facelift en voor het aankomende jaar staat deze update op de planning. Aangezien de S het vlaggenschip is van Benz, kunnen we in het interieur de nieuwste gadgets van het merk verwachten. Denk aan een schouwspel aan displays en een reeks hulpsystemen waar je U tegen zegt. Qua motoren is er al één ding duidelijk. Een sompige biturbo V12 hoeven we niet te verwachten met deze facelift. Met de S65 AMG Final Edition namen de Duitsers afscheid van dit fenomeen.

De verwachting is dat Mercedes eind dit jaar deze facelift S-klasse gaat presenteren. De verkoop van het opgefriste model zal ongeveer over een jaar beginnen. De auto zal de nieuwste zijn ten opzichte van de concurrentie. De BMW 7 serie werd verleden jaar in het nieuw gestoken. De Audi A8 is ook nog niet zo gek langs onder ons dat er een update om de hoek ligt.