Suzuki Swift Sport Wrap: Kies maar!

Tijd om het exterieur van onze Autoblog Garage Suzuki Swift Sport aan te pakken. Wat vinden jullie?

Het oog wil ook wat!

Onderhuids zijn we al lekker bezig met onze Suzuki Swift Sport duurtester. Het nieuwe onderstel is inmiddels gemonteerd. Onder de motorkap gaat binnenkort nog het een en ander veranderen. Nu is het hoog tijd om het exterieur aan te pakken. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. We zouden kunnen gaan voor subtiele veranderingen, maar het kan natuurlijk ook iets ‘opvallender’. We hebben op dit moment twee opties op tafel liggen waaruit we een keuze gaan maken

Rode Swift Sport

Toen we van Suzuki Nederland een duurtester mochten uitkiezen, konden we ook het vakje ‘Kleur’ zelf invullen. Casper bedacht in al zijn wijsheid dat dit maar rood moest zijn. Prima, want het is een mooie kleur en ideaal als je het wilt mixen met bronzen/gouden velgen zoals we al gedaan hebben. Maar voor een sportieve Suzuki Swift Sport was wit, geel of blauw een makkelijkere basis geweest. Een uitdaging dus om iets passends te verzinnen. Maar we denken dat het ons gelukt is om een leuke aanvulling op de bestaande look te verzinnen.

Wat vinden jullie?

We gaan dus zeer binnenkort de mannen van Wrap City al aan het werk zetten. We hebben hen bereid gevonden om de Swift Sport aan te pakken. Dus we zullen de Suzuki daar binnenkort achterlaten voor een optische make-over. Het resultaat zullen we daarna zeker met jullie delen alsmede het proces van het aanbrengen van de designs. Hieronder de twee opties. Laat vooral je mening horen, we zijn benieuwd welke jullie voorkeur heeft. De eerste optie met subtiele zwarte accenten of optie twee die geïnspireerd is op Suzuki Sport rally-auto liveries?

Optie 1: Subtiele zwarte banen met wit Autoblog Garage logo