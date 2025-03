Dit is de occasion van het jaar 2025!

Deze auto is de occasion van het jaar 2025 geworden!

Ja we zijn er dol op in automotive land! Verkiezingen rondom auto’s. De COTY award, de zakenauto van het jaar, het kan niet op! Deze keer de occasion van het jaar 2025. Iedereen die de afgelopen jaren op een Nederlandse snelweg heeft gereden (of in de file gestaan) herkent bovenstaande afbeelding natuurlijk meteen.

Lynk & Co 01 occasion van het jaar

De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door Automotive Management en de meeste punten waren dit jaar dus voor de Lynk & Co 01. Die volgt zijn concerngenoot en stiefbroer de Volvo XC40 op die in 2024 met de prijs naar huis ging.

De Lynk & Co 01 is altijd een plug-in hybride waar je bij de XC40 ook kunt kiezen voor een volledig elektrische variant. Maar goed, een PHEV is natuurlijk erg bruikbaar en wij vermoeden dat na de prijsstijgingen van het abonnement van de 01 er genoeg aanbod beschikbaar is gekomen.

De jury van de prijs heeft het in zijn rapport over de zeer snelle doorlooptijd, goede garantievoorwaarden en het duurzame alternatief. Kortom: zeer courant en compleet voor een goede prijs. Aldus de jury.

Populair als occasion kennelijk in ons land, want in 2024 steeg de import van de 01 met maar liefst 559 (!) procent ten opzichte van 2023, naar ruim 4.000 stuks. Populair dus onder consumenten.

Aanbod op Marktplaats

Dat maakt ons natuurlijk nieuwsgierig naar het aanbod op Marktplaats.nl. Op dit moment staan er daar zo’n 399 stuks te koop. Dat begint bij een exemplaar uit 2021 met 133.618 kilometer op de teller. Op te halen (inclusief trekhaak) voor 19.940 euro.

De duurste is een exemplaar uit 2024 met slechts 3.001 kilometers op de teller. Deze plug-in hybride moet 38.790 euro kosten.

De top 3

Als er een winnaar is, dan zijn er ook verliezers bij de occasion van het jaar 2025 verkiezing. Nou ja, er is een top 3! Op nummer 2 is de Toyota Aygo geëindigd. Kleine auto’s zijn nog altijd populair en nieuw inmiddels ook onbetaalbaar, de Aygo wordt in deze hoedanigheid ook helemaal niet meer gemaakt inmiddels, de Aygo X is echt een andere auto. Bekijk hier ons occasionaankoopadvies van de Toyota Aygo.

Nummer 3 is een primeur. De vraag is of mensen hem nog durven te kopen, maar het is in ieder geval de eerste keer dat er een volledig elektrische auto in de top 3 eindigt bij de occasion van het jaar verkiezing. Op nummer drie staat: de Tesla Model 3! Ook hier maakten we een occasionaankoopadvies van.