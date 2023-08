Autoblog Garage: we hebben een Lynk & Co 01

De familie Ras stapt over van de Mazda CX-5 naar een Lynk & Co. En daar vinden jullie vast iets van.

Het werd na 2 jaar, tijd om ons thuis te beraden. Wilde de familie Ras weer een zakelijke leaseauto of kan het ook anders? Ja, dat laatste dus. In plaats van bijtelling kies ik de komende periode voor een privéauto en het declareren van kosten.

Uiteindelijk heb ik de wens om minimaal 2 auto’s voor de deur te hebben staan. Dus dit betekent dat er de komende tijd nog iets meer moet gebeuren. Want met alleen die Lynk & Co redden we het niet.

Hoe zat het ook al weer met ‘mijn wagenpark’?

De lease Mazda CX-5 gaat komende maand retour afzender. We hebben een maandje overlap, dat heeft natuurlijk te maken met de levertijd van de nieuwe Lynk die moeilijk in te schatten was.

Er staat nog een Peugeot 206 GTI Junkyardracer op mijn naam. Daar kan ik helaas geen boodschappen mee gaan doen.

De Autoblog Garage BMW 130i staat nog op mijn naam, maar die staat te koop en zal dus ook gaan verdwijnen.

Onlangs kocht ik een Fiat Panda 4×4 op een veiling, maar die staat nog niet op kenteken en zal ons waarschijnlijk niet de winter door gaan helpen.

Maar wellicht herkenbaar voor sommige lezers: ik wilde eerst dat het thuisfront voorzien was. De rest komt later wel.

Waarom een Lynk & Co dan?

Unpopular opinion onder petrolheads: De crossover is gewoon prima voor een gezin. In het weekend zit de familie Ras samen in de ‘1ste auto’. Het belangrijkste kenmerk in mijn hoofd bij die auto is dat die mij geen (betrouwbaarheids)gezeik oplevert. Dus geen youngtimer voor mij als 1ste auto dus! (Hi @nicolasr met je youngtimer kosten ;-) ).

Ik reed eerder al een paar weken met de Lynk 01 en dat beviel prima. In het kort was het oordeel na die week: een snellere, meer moderne en lelijkere versie van de Mazda CX-5. Want inderdaad, IK zit in het kamp van de mensen die het exterieur van de 01 niet mooi vindt. Het interieur vind ik meer dan prima daarentegen.

En weet je wat het mooiste is, als we na een paar maanden toch klaar zijn met deze auto, dan mogen we hem direct teruggeven. Want zo werkt het Lynk&Co abonnement. Maandelijks opzegbaar.

Bestellen van de Lynk gaat simpel, je download de app, volgt daarin de stappen en kiest voor Blauw of Zwart (geen prijsverschil) en voor WEL of GEEN trekhaak (€ 40 per maand extra). Winterbanden kan je nog bijboeken voor €350 per seizoen (whatever that may be) en er zijn voor € 300 dedicated dakdragers. Een trekhaak mag je overigens zelf niet achteraf inbouwen. Je mag trouwens helemaal niets aan de auto veranderen.

Afleveren of ophalen is de laatste optie. Thuis afleveren betekende € 100, dus wij hebben er natuurlijk voor gekozen om hem ‘gratis’ op te halen in Diemen aangezien de tankpas van de Mazda het deze maand gewoon nog doet..

Wat kost een Lynk & Co 01 nu dan?

Laten we zeggen dat ik op tijd heb besteld, want de prijs is onlangs fors omhoog gegaan. De Lynk&Co 01 is 18% duurder geworden per eind juli. Ik kan niet ontkennen dat ik even moest slikken toen ik dat nieuws zag op hun website.

Ik zag het bericht over die prijsverhoging net voordat ik mijn Lynk op moest halen in Diemen bij het ‘afhaalcentrum’, maar ik kreeg niet direct een bevestiging van Lynk dat de prijsverhoging NIET gold voor huidige klanten. Inmiddels hebben huidige klanten die e-mail WEL ontvangen en ben ik dus benieuwd hoe lang ik van de oude prijs mag genieten voordat ik ook van mijn huidige € 550 per maand naar de nieuwe € 650 per maand ga…

Dat delen, hoe werkt dat?

Als hoofdredacteur heb je bepaalde privileges, ik ‘vroeg vriendelijk’ of @rubenpriest niet een weekendje mijn auto wilde lenen/huren en zo geschiede. De ervaringen van deze hardwerkende jongen hieronder.

Ja hoi, ik breek even in. Inderdaad, ik (Ruben) kreeg het vriendelijke doch dringende verzoek van Michael om eens dat delen uit te testen. Want (op dit moment) uniek aan de Lynk & Co is dat je geld kunt verdienen aan je eigen auto.

Aan de hand van een zelf bepaald bedrag kun je de auto te huur aanbieden via de app van het Chinese automerk. Michael zette zijn 01 in de app voor 30 euro per dag. Ik reserveerde de auto van vrijdag tot en met maandagochtend voor in totaal 100 euro.

Het ophalen verliep vrij simpel. Je loopt naar de auto en via een Bluetooth verbinding weet de auto dat je in de buurt bent. Met de 01 app kan ik de auto vervolgens ontgrendelen. Een autosleutel is dus niet nodig, je telefoon volstaat. Als een echte huurauto moet je als eerste foto’s maken van de auto rondom. Handig, want dat kan discussies voorkomen bij een eventuele gereden schade.

Voor huurders is er geen kilometerlimiet. Navraag bij Lynk & Co leerde inderdaad dat huurders zo vrij zijn als een Europese vogel. Want ja, verder dan de EU mag je niet. In het weekend heb ik er zo’n 300 kilometer bijgezet. Dat verliep probleemloos, al was er wel een groot vraagteken aan het einde van de huurperiode.

Toen ik de auto bij Michael ophaalde was de tank en de batterij helemaal leeg. Chique geregeld hoor! Bij de eerste beste pomp heb ik de auto helemaal volgetankt. Zo’n 40 liter a 76 euro. Maandag leverde ik de auto weer in bij Michael, met dus nog een halve tank aan benzine over. Echter verrekende de app dat niet met het beëindigen van de reservering. Daardoor heeft Michael een ‘gratis’ tank cadeau gekregen van mij, de huurder, en betaalde ik zo’n 38 euro meer voor mijn reservering dan ik had gedacht.

Dat is zeker nog iets waar Lync & Co een oplossing voor moet verzinnen. Het gehele huurproces zit nog in een beta, dus het Chinese merk is dan ook druk bezig met verbeteringen doorvoeren voor een betere gebruikerservaring. En Michael, heb je al uitbetaald gekregen, stort is terug dan!? ;)

De tussenstand augustus 2023

We zijn dus nu een paar weken onderweg na de feestelijke overhandiging in juli van de auto in Diemen.

Eigen kilometers staan er nog niet echt op (circa 200km). Collega Ruben heeft er in een weekendje dus die 300km extra op geknald. En de T-777-LT staat nu twee weken ‘open’ om te delen. Het sleuteltje ligt zeg maar in het bakje in het swingercafé, maar niemand heeft dat nog opgepakt in de eerste paar weken. Dat kan liggen aan de vakantieperiode, maar het kan ook zijn dat er 0 vraag naar is.

Aan de prijs ten opzichte van andere Lynk’s in de buurt zal dat waarschijnlijk niet liggen, want ik heb de laagste prijs ingesteld staan, voor €30 per dag, waar Lynk € 45 adviseert. Bij de volgende update zullen we zien of de auto gedeeld is.

Eerste indruk van deze verse Lynk&Co is dat ik nu al fan ben van sleutel thuislaten en rijden met de Iphone in mijn zak. En dat ik nog wat irritante piepjes uit moet gaan zetten. Jullie merken het al. Het is even wat anders dan die analoge (ouderwetse) CX-5…

Waar gaan we de komende tijd achter komen?

Er zijn een aantal vragen die we gaan beantwoorden de komende tijd?