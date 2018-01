Aston Martin doet het goed in Nederland

En dat vinden wij alleen maar mooi.

De Britse autofabrikant is goed bezig en zelfs in een kleine markt als Nederland is dat merkbaar. Onder het bewind van sir Andy Palmer timmert het merk hard aan de weg. De tijd van tegenvallende verkopen ligt achter ons. Begrijp me niet verkeerd, de vorige V8 Vantage en DB9 zijn mooie auto’s, maar gingen niet meer mee in het huidige autotijdperk.

Het succesverhaal van ‘het nieuwe’ Aston Martin begon met de DB11. Later kwam er een goedkopere DB11 met een V8 en nog niet zo gek lang geleden trok Aston Martin het doek van een gloednieuwe Vantage. Voor mensen die niet van verandering houden een tegenvaller, maar van deze groep mensen moeten de Britten het ook niet hebben. Bij een frisse wind horen frisse, nieuwe klanten en die gaan ze met de nieuwe Vantage krijgen.

Laten we eens kijken hoe het merk lokaal presteert. In 2017 verkocht Aston Martin 31 auto’s in ons land. Dat is bijna een verdriedubbeling in vergelijking met 2016, toen de Britten slechts 11 auto’s wisten te slijten onder Nederlanders.

Er werd volgens RAI/Bovag één V12 Vantage verkocht, twee keer Rapide, vijf exemplaren van de Vanquish en maar liefst 23 klanten tekenden voor een DB11. Met de introductie van de V8 DB11 en de nieuwe Vantage kunnen de cijfers voor dit jaar nog rooskleuriger worden.

Afscheid

Nieuwe successen kunnen niet worden behaald zonder afscheid te nemen. Op dit moment zijn de Vanquish S en de Rapide S de enige twee modellen verkrijgbaar met de atmosferische V12. Deze ‘ouderwetse’ twaalfcilinder gaat er in de nabije toekomst uit en de twin-turbo V12 uit de DB11 zal overblijven. Fans van atmosferische Astons moeten er dus snel bij zijn.