25 jaar oude auto zónder motor kost 400.000 dollar(!)

Een 25 jaar oude auto, verkocht als nieuwe auto, zonder motor, voor 400 tot 500 duizend dollar? Toch wil je hem hebben!

Naamsbekendheid genereren kan op vele manieren. Carroll Shelby koos voor de ‘Yes Man’-manier. Je kan Shelby namelijk kennen van zijn race-successen in de vroege dagen voor Ford, of de eerste gepeperde Mustangs, of de verfilming van de eerdergenoemde gepeperde Fords waar Shelby gespeeld werd door Matt Damon. Het oeuvre van Shelby gaat echter zo veel verder, van de nog steeds bestaande topversies van de Mustang, tot een eigen tuningbedrijf dat weer hele andere dingen doet met Mustangs en F-150s, tot samenwerkingen met Dodge in de jaren ’80 en natuurlijk niet geheel onbelangrijk: de opgevoerde AC Ace om tot de Shelby Cobra 427 en uiteindelijk de Shelby Cobra Daytona Coupé te komen.

Shelby Series 1

De koning van aangepaste auto’s dus, maar een breed portfolio aan eigen modellen heeft Shelby niet. Sterker nog: de enige auto die ‘vanuit het niks’ kwam werd geplaagd met zo veel gedoe dat Carroll Shelby wellicht gewoon gelijk had en als schoenmaker bij dezelfde leest had moeten blijven. Dat was uiteraard de Series 1 en eigenlijk is het idee helemaal niet zo gek. De proporties en insteek doen denken aan de originele Shelby Cobra, helemaal omdat de Series 1 er enkel als cabrio met stoffen dak zou komen.

Om een vuist te maken tegen auto’s als de Viper en Corvette wilde Shelby de Series 1 anders maken dan een ‘hot rod’. De motor is zelfs verrassend ingetogen, een ‘slechts’ 4.0 liter grote V8 met een redelijk behoudende 320 pk. Dit was de L47 V8 uit de Oldsmobile Aurora. Toch was de Series 1 aardig exotisch qua chassis, koetswerk en zelfs motor: de L47 ontving een reeks upgrades die de Series 1 een bijzonder ding maakten. Een succes was het echter niet: de auto was te duur voor het feit dat je er een nogal plastic interieur voor terug kreeg (met veel geleende onderdelen van GM) en het was vechten tegen de steeds veranderende regels voor straatauto’s. Shelby zou 500 stuks bouwen van de Series 1, dat bleef bij 249 stuks die allemaal in 1999 gebouwd zijn. Dat is de korte versie, de lange versie heeft @willeme eens voor jullie uiteengezet.

Shelby Series 1 is terug!

1999 is dit jaar precies 25 jaar geleden, en dus wordt de Shelby Series 1 gevierd door de ‘eigenaar’ van het model. Een firma genaamd Wingard Motorsports kocht de rechten op om de Shelby Series 1 een nieuw leven in te blazen. Dat deden ze al in 2018 met de Series 2, maar nu is er iets nieuws: een Series 2 Coupe.

Wingard heeft dus niet alleen de rechten voor de Series 1, ook overgebleven onderdelen en nooit afgemaakte auto’s. Immers zou Shelby veel meer auto’s maken dan er verkocht zijn uiteindelijk en die overgebleven auto’s bestaan dus nog. Niet alleen worden die voor 2024 opgewaardeerd, ze worden zelfs voorzien van een coupé-carrosserie. Zo kunnen we genieten van een moderne Series 1 met coupé-proporties, en dat is geen gek gezicht.

Geen motor

Technisch is de Shelby Series 2 Coupe een wat moeilijk verhaal. In ieder geval is het chassis opgewaardeerd om helse krachten aan te kunnen. Denk aan pushrod-veren, enorme remmen, een ’transaxle’-versnellingsbak om de 50/50 gewichtsverdeling te behouden en de bak zelf is een zesbak met schakelflippers. De carrosserie is van aluminium of koolstofvezel en het hele zooitje zou -inclusief motor- minder dan 1.450 kg moeten wegen. Niet gek voor 2024. Ook niet gek: de setup zou motoren met tot wel 1.100 pk aankunnen, wat veelbelovend klinkt.

Klein dingetje: er wordt niet gezegd welke motor er gebruikt wordt. Sterker nog: als je de vanafprijs van 385.600 dollar aftikt, krijg je geen motor. Dat is juist de lol eraan: het huidige Shelby keurt dit project officieel goed alsof het één van hun eigen creaties is (wat natuurlijk grotendeels ook zo is) en stelt verschillende motoren beschikbaar om erin te lepelen. Je kan het dus houden bij een moderne Mustang-motor, de 7.3 liter grote ‘Godzilla’ V8 past in principe, maar je mag er zelfs e-motoren en een accu in bouwen.

Duur

Het probleem is dus dat je eigenlijk slechts een rollend chassis hebt voor 385.600 euro. Een motor kun je zelf aanleveren en inbouwen, maar de ‘kant en klare’ opties van Shelby kosten alles vanaf 85.000 dollar. Dan zit je al op 470.000 dollar. Ook waar je de koets van wil maken beïnvloedt de prijs. Er komen tien exemplaren: zeven van koolstofvezel, drie van aluminium. De 385.600 dollar is voor de koolstofvezel exemplaren, de aluminium exemplaren kosten alles vanaf 498.200 dollar EXCLUSIEF motor, inclusief dus een dikke 583.000 dollar wat makkelijk kan oplopen tot 700 of 800 duizend(!) dollar. Op zich een tof verhaal dat je dan een ‘authentieke’ Series 1 te pakken hebt, maar dan klonk 100.000 dollar voor een Series 1 anno 1999 ineens zo gek nog niet.