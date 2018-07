Dit is de Peugeot 308 GTi van je dromen

Serieus.

We kennen de Peugeot 308 R Hybrid, de ziekste 308 die er gewoon had moeten komen. Zover is het helaas nooit gekomen, maar je kunt altijd nog gaan voor de 308 GTi. Coureur Massimo Arduini is in bezit van zo’n 308 GTi en heeft er een absoluut beest van weten te maken.

Het is een one-off Peugeot geworden met een uiterlijk dat doet denken aan de 308 R Hybrid. De Peugeot van Arduini is verbreed, heeft een puike diffuser en rolt op Michelin Pilot Sport Cup 2’s voor ultieme grip. Die grip is nodig, want de voorwielaangedreven hatchback is lichtelijk gekieteld met onder meer een verbeterde intercooler en uitlaatsysteem. De 1.6 turbomotor levert nu 302 pk, 30 pk meer in vergelijking met een reguliere GTi. Om het toegenomen vermogen goed de baas te kunnen zijn op het circuit zijn de standaard remschijven vervangen voor Brembo 340mm schijven en stuitert de Peugeot wat meer dankzij een KW-schroefset.

Die 30 pk meer vermogen maakt geen wereld van verschil, maar wél als je serieuze kilo’s van het gewicht gaat snoepen. De auto van de Italiaanse coureur is flink gestript en de hatchback weegt slechts 1.155 kg. Helaas zijn er meer specificaties niet vrijgegeven, want ik kan me zo voorstellen dat dit een geweldige gooi- en smijtauto is geworden.