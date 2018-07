Corndog! Tesla bedelt voor geld bij haar leveranciers

Geef geld!

Zoals bekend probeert Elon Musk met Tesla een Amazonnetje te doen. Dat heeft niks te maken met Volvo’s, maar met een hippe manier van zaken doen die tegenwoordig populair is in de tech-sector. Eigenlijk is het idee simpel. De meeste bedrijven beginnen met het lenen van geld om de bedrijfsvoering te bekostigen. Binnen afzienbare tijd willen investeerders en banken echter zien dat er winst gemaakt wordt, omdat ze hun geld liefst met een beetje rendement erbij terugzien. Als jaren verstrijken zonder dat er winst gemaakt wordt, worden de geldverstrekkers toch een beetje nerveus.

Jeff Bezos en Elon Musk hebben daar echter een list op gevonden. Houd investeerders voor dat er ‘aan de finish’ gouden bergen ter hoogte van de Himalaya klaarliggen en ze blijven maar geld op je afvuren. Ook als die finish ver in de toekomst ligt. Want ja, leuk die miljoenen, maar wanneer heb je nou de kans om miljarden te maken? Je zet gewoon een joekelgroot bedrijf op poten met een nog joekeligere omzet en áls dat dan winstgevend wordt, ben je spekkoper. Easy game.

Maar ook het geduld van dit soort droominvesteerders kent zijn grenzen. Bij Tesla worden er inmiddels al vijftien jaar aan een stuk rode cijfers geschreven. Het bedrijf rookt naar schatting zo’n 8.000 Dollar per minuut op. De wende is echter nabij, althans, volgens Elon Musk. Vanaf het derde kwartaal van dit jaar zal er volgens hem voor het eerst winst gemaakt worden bij Tesla. Vanwege dit heugelijke feit zou het bedrijf ook geen noodzaak zien voor de zoveelste extra investeringsronde.

Het lijkt er echter sterk op dat Tesla zich om deze laatste doelstelling waar te maken in de nodige bochten moet wringen. Naysayers grappen al dat Tesla-klanten inmiddels fungeren als de facto investeerders. Voor verschillende modellen, die soms pas over enkele jaren geleverd kunnen worden, verlangt Tesla immers een forse aanbetaling. Maar naar nu blijkt is dat niet de enige manier waarop Tesla wat extra geld in kas probeert te krijgen. De Wall Street Journal heeft namelijk een interne memo in handen gekregen waaruit blijkt dat Tesla toeleveranciers gevraagd heeft geld terug te storten aan het bedrijf.

Het verzoek zou betalingen betreffen die Tesla vanaf 2016 aan toeleveranciers gedaan heeft. Zodoende zou er ‘een flink bedrag’ met de operatie gemoeid zijn. Tesla zou de actie aan haar toeleveranciers proberen te verkopen met de notie dat het bedrijf wil groeien. Op de lange termijn zou dit ook goed zijn voor de toeleveranciers in kwestie.

Of die laatste meegaan in dit verhaal is de vraag. Leuk en aardig die beoogde groei van Tesla, maar als het bedrijf onverhoopt belly up gaat, kunnen ze fluiten naar hun geld. Zo’n Model S mag dan een icoon zijn, de DeLorean DMC-12 is dat ook…