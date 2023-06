De grote verrassing van Le Mans kan je nu kopen

Eén auto gooit als grote verrassing hoge ogen tijdens de 100ste 24 uur van Le Mans en met een beetje fantasie kun je die nu kopen!

Het jaar 2023 is een bijzonder jaar voor de 24 uur van Le Mans. Het is namelijk de 100ste editie, waardoor alles nog extra feestelijk is.

Garage 56

Voeg daar aan toe dat het dit jaar ook nog eens 75 jaar geleden is dat NASCAR in leven is geroepen. Eén plus één is twee, vrij letterlijk. Le Mans heeft namelijk een soort wildcard voor bijzondere projecten, vaak om de innovatie te bevorderen. Garage 56, heet het. Sinds 2012 kun je daarom af en toe auto’s vinden die niet perse conformeren aan de homologaties van de raceklassen. Denk aan de Nissan Deltawing bijvoorbeeld.

NASCAR

Maar goed, even terug naar NASCAR. Want de Garage 56-auto van dit jaar is de Chevrolet Camaro NASCAR-auto om 75 jaar NASCAR te vieren. Zo kan je dus ineens tussen de nieuwe LMDh’s en de welbekende LMP’s en GT’s ineens een Chevrolet Camaro NASCAR zien. Een bijzondere kans om deze twee racewerelden in één te bundelen.

Chevrolet Camaro Garage 56 Edition

En wat heb je daar als consument dan aan? Niet zo veel, totdat Chevrolet vandaag bekend maakte dat er een productieauto komt. Maar dan als ‘reguliere’ Camaro special edition. In dit geval de Garage 56 Edition. En dat is eigenlijk precies wat je verwacht van een speciale editie. Het is namelijk gewoon een Camaro in hetzelfde kleurtje als de NASCAR, met dezelfde kleur gouden en witte streep op de motorkap en het dak. En een zwart gedeelte met de Stars & Stripes van de Amerikaanse vlag. ‘Murica.

ZL1

Overigens is de basis van de Chevrolet Camaro Garage 56 Edition de dikste versie van de zesde generatie Camaro, de ZL1. Diens ‘LT4’ V8 met compressor levert 650 pk, dus aan dikte geen tekort. Wel is dit één van de laatste edities van de Camaro, want binnenkort is het finito voor de muscle car van GM. Deze Garage 56 Edition kan dus wel eens speciaal worden, want er worden maar 56 stuks gebouwd.