Porsche CEO slaapt in 911 daktent op Le Mans

Hij is zo lekker gewooooooon gebleven. Porsche CEO Oliver Blume sliep tijdens de 24 uur van Le Mans in een daktent op een 911.

Managers, politici en deugmensen in het algemeen zijn soms een beetje verwijderd geraakt van de realiteit van de dag. Tot ergernis van de mensen waar zij voor zouden moeten werken, wordt het beleid soms een beetje bureaucratisch, empathieloos en in de praktijk onwerkbaar. De oplossingen op maat waar men het vaak over heeft, zijn er maar zelden in de praktijk. Misschien omdat het soms niet kan, maar ook wel omdat men niet wil.

Gelukkig heeft Duitsland met Oliver Blume een toppertje in de gelederen. De CEO van het merk sliep tijdens het Le Mans weekend namelijk gewoon in een tentje tussen de rest van het gepeupel andere Porsche-medewerkers. De fabrikant had 400 plekken beschikbaar voor arbeiders om de race bij te wonen. Porsche kwam dit jaar immers terug in de hoogste klasse met de 963. Met belachelijk weinig succes overigens. De recordwinnaar op Le Mans zag de beste auto slechts negende worden.

Hoe dan ook, de medewerkers hadden alsnog de tijd van hun leven. Tevens konden zij het naar verluidt enorm waarderen dat de 55-jarige Blume en zijn vrouw aansloten in hetzelfde rijtje voor het ontbijt en dergelijke. Poten in de modder, je kent het wel. Voor Blume was het belangrijk om te laten zien dat hij heel gewoon is gebleven:

I’m lucky that through my work I can get as close to the action as anyone could dream. But this year was incredibly special: camping on a Porsche, in amongst the Porsche community, is something I’ll never forget. The fans are at the heart of Le Mans, and this is what keeps drawing us back. Oliver Blume, kampeerde vroeger ongetwijfeld in Zeeland

De tent is overigens ontworpen door Porsche Tequipment en kost duizenden Euro's. Hij was gemonteerd op een zwarte Porsche 911 Turbo S, die uiteraard ook niet goedkoop is. Maar ach, als je de baas bent moet je ook je eigen producten gebruiken natuurlijk.