Uitslag WEC: de 24 uur van Le Mans 2023

Leidt de terugkeer van Ferrari op Le Mans ook meteen tot de eerste zege voor Ferrari sinds 1965?

Het vooruitzicht was mooi voor het 100-jarig jubileum van de 24 uurs race op Le Mans. Nadat het deelnemersveld de afgelopen jaren een beetje opgedroogd was qua fabrieksteams, begint dit jaar de revival. Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota, Cadillac…Het was al vooraf duidelijk dat het een spannend spektakel zou worden. En dat werd het!

Regen en veel crashes

Vanaf moment één waren er veel crashes. Het is een cliché dat je de 24 uur niet wint in de eerste ronde. Maar toch vergeten vele coureurs dat elk jaar weer. In de hoogste klasse was het de rode Cadillac van eenmalig F1 coureur Jack Aitken die meteen al de muur in vloog. Niet handig, want met zoveel goede concurrentie betekent dat in feite direct geen kans meer op de zege.

De Toyota’s moesten in de kwalificatie hun meerdere erkennen in de Ferrari’s, maar zitten vanaf het begin ook op aanvallen. Zowel de nummer 8 als de nummer 7 gaan uiteindelijk vrij rap voorbij aan de Italiaanse brigade. De Japanners zijn gestart op softs, zo blijkt.

Dan volgt er echter regen, meer regen en erg veel crashes. Die laatste zorgen ook voor safetycars, die helaas wel erg veel tijd in beslag te nemen. Leuk hoor dat nieuwe format waarbij de auto’s uiteindelijk vlak achter elkaar mogen aansluiten. Maar het duurt wel…heel…erg…lang…

In de melee is er onder andere 911-on-911 violence. Maar helaas is er ook pech voor Nêêrlans speerpunt in de race. De gele Cadillac wordt getorpedeerd door een GT en verliest bijna een ronde. Jammer, want de Caddy is niet de snelste, maar wel goed qua bandenslijtage en betrouwbaarheid. Dit tijdverlies blijkt uiteindelijk dan ook heel erg duur te zijn.

In de regen pakt Peugeot namelijk verrassend even de leiding. Maar voordat de nacht valt is het de Porsche 963 van Jota die zich ontpopt tot de snelste Porsche. Helaas voor de goudkleurige privateer-963, klapt Yifei Ye ‘m de muur in vanaf de leiding in de race. Het einde van de winst-ambitie van het team en het begin van de einde van de hele race voor deze 963. Later zou Antonio Felix da Costa er nog een keer schade mee rijden. Daarna heeft het team de auto even geparkeerd om deze voor de vorm uiteindelijk nog over de finish te rijden.

Alle andere Porsche’s komen onkarakteristiek ook problemen tegen en dat betekent dat er zich langzaam toch de verwachte strijd aftekent tussen Ferrari en Toyota. Met een Cadillac (de blauwe) nog wel op het vinkentouw. In de ochtend rijden de eerste drie nog binnen een rondje. Met de nummer 3 van Renger daarachter op een ronde achterstand van de blauwe nummer 2. Die ene ronde dus die zo duur was.

Dan lijkt het even mis te gaan voor Ferrari. De leidende auto komt niet weg uit de pit. Dit kost zoveel tijd dat de Fezza zelfs even vlak achter de resterende Toyota terechtkomt. De andere Toyo is in de vroege nacht uitgevallen met Kobayashi achter het stuur. Ook hij werd van achteren aangereden door een van de amateurs.

De Ferrari weet de Toyota op de baan echter weer in te halen en trekt daarna langzaam maar zeker een klein gaatje. Toch is het nog spannend, want wat als die 499P nog een keer niet lekker wegkomt uit de pit? Dan is Toyota spekkoper. Maar, het gaat niet mis voor Ferrari, doch voor Toyota. De nummer 8 crasht en verliest veel tijd. Even denken we nog aan een podium voor Renger. Maar de auto is heel genoeg om de pit te halen en daarna toch zijn weg te vervolgen op P2.

Twee LMH’s en een LMDh op het podium dus. Misschien zat het uiteindelijk nog ietsje minder dicht bij elkaar dan gehoopt en verwacht. Maar toch, dit was een hele andere race dan de afgelopen edities. En volgend jaar wordt het alleen maar mooier, met een nog grotere hoeveelheid fabrieksteams.

LMP2

Ook in de LMP2 niet heel veel geluk voor de Nederlanders. Het incident waar Kobayashi bij betrokken was, is ook funest voor van der Garde. Hij krijgt een Ferrari 488 in zijn nek bij het remmen voor een slow zone. Van Uitert en van der Helm gaan kneiterhard met de auto van Panis, maar krijgen te maken met pech.

Het is het team van Inter Europol dat uiteindelijk aan het langste eind trekt. Ondanks het feit dat een van hun rijders hinkend door de pit strompeld na een man versus auto met de Corvette. Team WRT wordt tweede met de equipe van Kubica. Ook het team met Frijns stoomt gedurende de race flink op. Maar hij komt uiteindelijk niet op het podium terecht.

GT’s

En dan last but not least de GT’s. We schreven al dat Nicky Catsburg een goede kans maakte te winnen met de Corvette. Onlangs won Nicky al de 24 uur van de Nürburgring. Het leek in het begin van de race echter helemaal mis te gaan voor de C8.R. Eigenlijk dachten we toen dat de winstkansen voorbij waren voor Nicky en zijn team.

Maar…De auto is uiteindelijk zo goed dat er net voldoende tijd blijkt te zijn om iedereen nog op te rollen. Het is een fraai einde aan het 25-jarige bestaan van Corvette als fabrieksteam op Le Mans. Er komt wel een Corvette GT3, maar die zal niet meer officieel de fabriekssteun krijgen van GM.

Iron Dames

In de ochtend lijkt een feministische sensatie nog in de maak als de Iron Dames op P1 rondrijden met de roze 911. Maar uiteindelijk is er pijn voor de dames. In de slotfase vallen zij namelijk nog terug tot achter de Corvette, de Aston Martin van ORT by TF en de 911 van GR Racing. Zonde.

En dat was ‘m dan weer. Op naar volgend jaar!