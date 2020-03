Zo komt de Gumpert Nathalie in de showroom te staan.

Soms duurt het even voordat een concept auto het levenslicht ziet. Zeker bij een kleine fabrikant kan het behoorlijk lang duren. Een auto bouwen is gek genoeg het probleem niet. Dat is simpelweg een auto in elkaar schroeven.

Nathalie

Twee hele grote uitdagingen zijn de ontwikkeling van de auto en de planning om te zorgen dat de kosten van de productie zo laag mogelijk zijn. Gumpert kwam daar ook achter met de Apollo. Dat project was lastig om succesvol ‘van de grond’ te krijgen. Met de Nathalie mogen ze het opnieuw proberen.

Productiveversie

Maar nu horen wij je denken: “De Gumpert Nathalie was er toch al?” Dat klopt! Het verschil is dat al die auto’s die je al zag concepts en prototypes waren. Dit is de productieversie van de Gumpert Nathalie. Dus zo kun je de sportwagen daadwerkelijk bestellen. De verschillen met de concept zijn niet zo heel groot. Als je die al mooi vond, dan ga je deze ook leuk vinden.

Vijf (!) motoren

De Nathalie is voorzien van maar liefst vier elektrische motoren: één voor elk wiel. Deze worden voorzien van energie door een accu die in de vloer is ondergebracht. Deze wordt op zijn beurt weer geladen door een brandstofcel-motor. Hierdoor duurt het ‘laden’ van de Gumpert Nathalie slechts 3 minuten.

Prestaties

Ook het accelereren gaat het heel erg snel. Het is mogelijk om van 0 naar 100 km/u te sprinten in slechts 2,5 seconden. Dat is 0,2 seconde sneller dan de spiksplinternieuwe Porsche 911 Turbo S. Met dank aan 536 pk en 989 Nm kom je altijd wel van je plek. De topsnelheid is niet baanbrekend, maar voor het type auto wel erg hoog. Op de Autobahn is 306 km/u mogelijk.

Prijs

De actieradius van de Gumpert Nathalie is 821 kilometer. Dat is de opgave als je gewoon rustig rijdt. Dan bedoelen we rustig naar Duitse maatstaven, want 120 km/u is overdag niet toegestaan in Nederland. Er is ook een ‘eco mode’, waarmee de actieradius stijgt naar 1.199 kilometer. Enig nadeeltje is de prijs. De auto gaat zo’n 300.000 tot 500.000 kosten.