Officieel: Tesla Model Y levering is begonnen

De Tesla Model Y komt vervroegd naar de klanten toe.

Wij Nederlanders moeten nog ongeveer een jaar wachten op de Model Y. In de Verenigde Staten kunnen de eerste klanten echter al kilometers maken. Tesla is begonnen met het leveren van het nieuwste model. Dat is eerder dan verwacht. In eerste instantie zouden de leveringen pas in het najaar van 2020 beginnen.

Waar de Model X het grotere broertje van de Model S was, is de Model Y het grotere broertje van de Model 3. Er zijn wel grote verschillen. Zo deelt de de Model Y ongeveer 75 procent van de onderdelen met de Model 3. Terwijl de Model X met zijn opvallende vleugeldeuren meer een model op zichzelf was.

Middels bovenstaande video maakt Tesla duidelijk dat de leveringen zijn begonnen. In het gelikte filmpje zie je een deel van het productieproces van de Model Y. Dit alles met ondersteuning van bombastische muziek. Moest u ook een traantje laten bij dit mooie moment?

Hier in Nederland is het ook al mogelijk om de Model Y te configureren. Prijzen beginnen bij 64.000 euro voor de Model Y Long Range. De Performance kost 70 mille. In 2022 volgt er nog een goedkopere Standard Range. Tesla kan nog niet exact melden wanneer de Model Y in Nederland verschijnt. De Amerikaanse autobouwer spreekt over ‘begin 2021’.