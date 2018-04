Gumpert geeft Nathalie een methanol-brandstofcel

Dit is een echte partygirl dus.

Party all the time, party all the time, party all the ti-hime. Niemand? Oké, over naar de auto dan. Dit is de RG Nathalie, het nieuwste project van voormalig Audi Motorsport-chef Roland Gumpert (RG). Je kent deze inmiddels 73-jarige techneut waarschijnlijk vooral van de waanzinnige Gumpert Apollo, een supercar die inmiddels alweer ruim tien jaar oud is. Gumpert’s oude bedrijf ging failliet en kende daarna een doorstart als ‘Apollo’, dat vorig jaar de briljante doch ietwat wild gestileerde Apollo IE lanceerde. Bij die auto gaat het allemaal om een soort oldskool vibe, met een atmosferische V12 onder de kap en een koets die geïnspireerd is op de Group C-racers van weleer.

Roland Gumpert zelf ging echter met een paar rijkaards uit het Verre Oosten in zee, wat tegenwoordig helemaal bon ton is onder supercar-ontwikkelaars. Het valt nou eenmaal niet mee om als onafhankelijke kleine speler in de autowereld te overleven zonder een enorme zak geld achter je. Henrik Fisker kwam daar ook al achter en zelfs Pininfarina verkeert tegenwoordig in Oosterse sferen. Je kan hier vanalles van vinden, maar feit is wel dat de ‘dagdromers’ als Fisker en Gumpert door dit geld daadwerkelijk tot een product kunnen komen in plaats van te blijven hangen in vaporware.

En dat kunnen we alleen maar toejuichen, zeker als het eindresultaat iets is als de RG Nathalie. Niet alleen zijn er namelijk nooit genoeg sportwagens in de wereld, deze auto heeft ook nog eens bijzondere techniek onder de kap. In principe zorgen vier separate elektromotoren voor de voortstuwing (één per wiel), maar Nathalie heeft nog een extra trucje in de mouw. Een methanol-brandstofcel zorgt voor extra juice als de accu’s leeg zijn, wat een actieradius mogelijk maakt van 1.000 kilometer. Range anxiety, eat your heart out!

Volgens Gumpert is een methanol-brandstofcel veel handiger dan een waterstof-brandstofcel omdat je methanol gewoon in vloeibare vorm in een tank kan gooien. Uit het methaan wordt vervolgens waterstof gewonnen (CH4 + 2 H2O → katalysator → CO2 + 4 H2) en verder geschiedt het opwekken van elektriciteit hetzelfde als bij de waterstofcel. Per honderd kilometer wordt hierbij zo’n 30 gram CO2 uitgestoten, aldus de makers van de auto.

Dat is best weinig, gezien het prestatiepotentieel van de auto. Nul-naar-honderd gaat in 2,5 seconden en de top ligt op meer dan 300 kilometer per uur. Bij voldoende interesse worden er maximaal 500 Nathalie’s gebouwd. De prijs exclusief belastingen moet in dat geval ongeveer 420.000 Euro bedragen.