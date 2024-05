GP Monaco 2024: tijden en alles dat je moet weten!

De GP Monaco 2024 gaat dt weekend van start. Check hier alles dat je moet weten over de prestigieuze race.

Na de ene Europese knaller (Imola) staat de volgende legendarische GP al weer voor de deur. We gaan namelijk racen in Monaco! De race in het prinsdom is eigenlijk al jaren zuiver symbolisch en wordt gehouden vanwege traditie “dit doen we altijd zo”, maar eigenlijk kan het anno 2024 niet. Aangezien het de race is die het minst onder vuur ligt bij de FOM, kunnen we ervan uitgaan dat de komende jaren hier nog gewoon een GP gehouden wordt.

Agenda GP Monaco

Voordat we alle ins en outs met je he doornemen, hebben we hier eerst de agenda voor je. Zo laat begint de GP van Monaco 2024:

24 Mei

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

25 Mei

12:30 – 13:30 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

26 Mei

15:00 – 17:00 | ’Race’ (78 ronden durende parade van pole position-winnaar)

GP Monaco

Vanwege traditie rijden we hier elk jaar. De eerste GP werd in 1929 verreden en destijds gewonnen door William Grover-Williams in zijn Bugatti. Inderdaad, lang voordat het officiële F1-kampioenschap van start ging. Van 1938 tot en met 1947 was er geen GP in Monaco vanwege de Tweede Oorlog en de naweeën ervan. De eerste race in het F1-kampioenschap (1950) werd gewonnen door Juan Manuel Fangio. Van 1955 is de GP van Monaco vaste prik op de kalender, want alleen in 2020 gooide Covid19 roet in het eten.

Ayrton Senna won de GP maar liefst 6 keer, Schumacher 5 maal en Lewis Hamilton ‘slechts’ driemaal. Verstappen heeft de race al tweemaal op naam staan. Van alle teams is McLaren verreweg het meest succesvol hier, met 15 overwinningen, maar helaas stamt de laatste ui 2008. Ferrari won hier tienmaal (de laatste in 2017).

Het circuit: Circuit de Monaco

Het is de meest bijzondere baan van de kalender. Eigenlijk kan dit namelijk gewoon niet, zo’n baan. Het is namelijk eigenlijk veel te klein voor deze auto’s. Het is smal en gevaarlijk, want er zijn nauwelijks uitloopstroken. De baan is slechts 3,337 km lang en kent 19 bochten. De coureurs rijden met de klok mee. Inhalen is eigenlijk onmogelijk als er niets raars gebeurt. Zelfs met 160 pk minder (elektromotor van Daniel Ricciardo) of volledig versleten banden (Lewis Hamilton) win je, zo lang je maar voor staat op de anderen.

Dit zal ervoor zorgen dat de race vooral een formaliteit is, want de kwalificatie is van groot belang. Dat is namelijk de beste manier om posities te winnen. Soms bij de start, maar dan staat het wel min of meer vast wat de uitslag gaat worden.

GP Monaco 2023

Kwalificatie

Max Verstappen pakte pole met een tijd van 1:11.365 in een van de mooiste kwalificatiesessies ooit.

Snelste ronde

Die was voor Lewis Hamilton, tijdens ronde 33 (ha!) deed hij er slechts 1:15.650 over.

Podium

Max Verstappen won de race voor Fernando Alonso en heel verrassend Esteban Ocon. Het verschil was echter wel enorm. Verstappen had een voorsprong van bijna 28 seconden op Alonso en die had weer bijna 10 seconden op Ocon.

GP Monaco 2024

Bekijk hier alle relevante informatie die je maar kunt weten voor de race in Monaco.

Wat is de stand bij aanvang van de GP Monaco 2024?

Max leidt het kampioenschap, evenals Red Bull. Daarachter is het wel spannend hoor. De Scuderia Ferrari en het team van McLaren vechten om P2. De strijd is interessanter dan dat deze lijkt.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Monaco 2024?

Net als vorige week zo zacht mogelijk. Dat betekent de C3, C4 en C5-banden. C3 is hard (wit), C4 is medium (geel) en C5 is soft (rood). Monaco is een stratencircuit, dus dat betekent dat de baan enorm zal evolueren als de F1-auto’s (en die van de andere klasses die er trainen, kwalificeren en racen) eroverheen gaan. Monaco is absoluut niet hard op de banden, dus hele lange stints zijn mogelijk.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP van Monaco?

Eigenlijk is er maar eentje die goed is voor de winst: zorg dat je pole pakt en slechts 1 keer stopt. Verder maakt het eigenlijk niet uit. De kans dat er een safetycar komt, is vrij groot: een foutje eindigt bijna altijd in crash in de armco.. Dus in principe klap je altijd mee met de safetycar als deze naar buiten komt.

Weersvoorspelling van de GP Monaco 2024

We gaan een woord zeggen dat je veel gaat horen: microklimaat. Monaco ligt in een baai met hoge bergen eromheen. Het weer in Monaco kan dus enorm afwijken van het weer in de regio.

Vrijdag: Bewolkt, 20 graden, windkracht 2-3 ZZO

Zaterdag: bewolkt, 20 graden, regen rond de middag, windkracht 2-3 ZZW

Zondag Zonnig, 22 graden, droog, windkracht 2 ZZW.

Kansen Max Verstappen GP Monaco 2024

De laatste paar races is duidelijk geworden dat het verschil tussen Red Bull en McLaren (plus Ferrari) een stuk kleiner is geworden. Dit geldt voornamelijk op iets langzamere banen. Je kan dus verwachten dat het beeld dat we zagen, doorgezet wordt. Veel gaat afhangen van de kwalificatie en we weten dat Max Verstappen hier persoonlijk het verschil kan maken. Wel is het zo dat Ferrari (Leclerc) en McLaren (Norris) hier traditioneel ook erg sterk zijn, dus dit gaat nog een spannende kwalificatie worden.

Verrassing GP Monaco 2024

We doen eens gek: Esteban Ocon in de Alpine gaat hier puntjes pakken, evenals Nico Hülkenberg.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Monaco 2024?

Surprise: die denken wederom dat Max Verstappen de race gaat winnen. Nu is het wel zo dat het verschil kleiner en kleiner is geworden de afgelopen races. Nu staat Verstappen met 4/6 ver voor Norris en Leclerc (1/5 voor beide), maar het verschil is nog nooit zo klein geweest. Opvallend, Piastri (1/11) en Sainz (1/16) hebben meer kans om te winnen dan Pérez (1/18). Houd er overigens rekening mee dat deze cijfers schommelen naarmate de tijd vordert.

Waar kan ik de GP van Monaco 2024 volgen?

Hoeveel wil je mee krijgen van de race en wat mag het kosten?

F1TV

Dit was vroeger nog de manier om Formule 1 te kijken. Nog steeds wel, alleen is het financieel niet echt meer interessant. F1TV kost je 11,99 per maand in plaats van een vast bedrag per jaar.

Viaplay

De reden dat F1TV niet meer interessant is, is vanwege Viaplay. Voor 17,99 per maand heb je namelijk Viaplay. Dan heb je naast sport ook een streamingdienst met oude films, onpopulaire series, buitenlands voetbal en kroegspelletjes (darts).

VPN

Maak het je zelf makkelijk en ga lekker inloggen via Oostenrijk of Luxemburg. Bij Oostenrijk kun je de ORF de race op de site volgen. Of RTL Luxembourg als je via Luxemburg inlogt.

Grand Prix Radio

Op de radiozender van Olav Mol kun je de race ook volgen. Hij doet er verslag van de kwalificatie en de race. Mocht je Olav Mol leuker vinden om naar te luisteren (dan wie dan ook), dan kun je middels sliders het commentaar afstemmen op het beeld dat je voor hebt. Handig, hè?

Streams

Als een VPN te lastig is, kun je ook een stream opzoeken. Denderend zijn ze niet: de kwaliteit is bovengemiddeld matig. Maar ja, het is wel gratis. Check hier wat matige streams.

Voorspelling GP Monaco 2024

Uiteraard heeft onze redactie voorspellende gaven die ze graag met je delen.

Jaap

Leclerc Sainz Hülkenberg

De dominantie van Red Bull brokkelt langzaam maar zeker af. Ongetwijfeld zal Max nog vele races winnen dit jaar en kampioen worden. Maar geheel onverwacht is er opeens een beetje spanning terug voor races over wie er gaat winnen.

Ik ga dit keer voor een boude voorspelling en ga ervan uit dat het een lastig weekend wordt voor Max. Ik vertrouw op team rood en ga voor een klinkende dubbelzege voor de Tifosi. En ach, waarom niet Hülkenberg erbij op het podium… Jaap, voorspelt elke keer BBBeter

Michael

Verstappen Piastri Norris

De crux zal hem dit weekend waarschijnlijk bij de kwalificatie zitten. Als Max die niet pakt, dan zou het wel eens wederom een 2e of 3e plaats kunnen worden. Ik denk dat ik maar een keertje op safe ga. Max zal de kwali wel naar zijn hand kunnen zetten en vervolgens iedereen achter zich kunnen houden. Ik zet Piastri op 2 en Norris op 3! Michael, zet McLaren in het linkerrijtje..

Wouter

Verstappen Norris Piastri