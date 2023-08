Dit is de snelste cabrio ter wereld, 8kg zwaarder dan de coupé

Op de Red Bull RB19 na, want met Max Verstappen erin is dat de snelste cabrio ter wereld. Maar dit apparaat mag er ook zijn.

De Montery Car Week komt er weer aan. Dat is een chic evenement voor onze Amerikaanse vrienden. Tegenwoordig pakken kleinere autofabrikanten dit soort evenementen aan om hun nieuwe auto’s te showen.

Monterey Car Week is veel goedkoper dan de NAIAS (North American International Auto Show) en je hebt meteen het goede publiek over de vloer. Op de grote beurzen heb je voornamelijk folderterroristen die broodjes kip in jouw auto willen eten.

Hennessey Venom F5 Revolution Spider

Zo vermoeden we dat Aston Martin de DB12 Volante mee gaat nemen naar Monterey. Een andere primeur gaat deze Hennessey Venom F5 Revolution Spider worden.

Dat is de op de open versie van de Revolution, een trackday-variant van de Venom F5-hypercar. Het is de ideale auto om elk ronde een paar bruine strepen op je onderbroek te tekenen.

De Hennessey Venom F5 Revolution Spider is namelijk voorzien van een 6,6 liter V8 met twee turbo’s. Deze opgefokte krachtpatse is goed voor – wait for it – 1.817 pk en 1.617 Nm.

De transmissie is een speciale zeventraps bak die enkel en alleen de achterwielen aandrijft. Het gewicht wordt niet vermeld, maar wel dat de cabrio versie van de Venom F5 Spider slechts 8 kilogram hoger ligt dan dat van de gesloten versie.

Cabrio slechts 8 kg zwaarder dan de coupé

Dat zegt vooral iets over de stijfheid van het chassis van de snelste cabrio ter wereld, de cabrio-conversie heeft een dermate lage impact, at er ook geen extra veiligheidsingrepen nodig zijn. Dat scheelt ook weer flink wat gewicht. Uiteraard is het hele gevaarte (zowel chassis als koetswerk) van carbon.

De Amerikaanse specialist gaat precies 12 stuks van de Hennessey Venom F5 Revolution Spider bouwen. Niet geheel ontoevallig zijn ze alle 12 al verkocht. Vijf daarvan zijn uitgevoerd met een ‘bare carbon’ chassis.

Je kan dus het carbon weefsel zien zitten, heel erg tof. Het exemplaar dat je de foto’s ziet is ook het exemplaar dat acte de présence zal geven op de Monterey Car Week.