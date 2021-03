Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition is uniek in NL - Autoblog.nl

Letterlijk uniek in Nederland, deze Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition.

Als Japanners iets goed kunnen doen, is het wel oneindig veel uitvoeringen bedenken voor hun sportwagens. Dertigers die vroeger Gran Turismo (met name 1 tot 4) speelden zullen dat hoogstwaarschijnlijk kunnen beamen. Gek genoeg viel dat met de laatste originele Supra best mee (SZ, SZ-R, RZ-S, GZ, en RZ).

Met de Supra (A90) pakt Toyota het iets beter aan. Ok, er zijn slechts twee motorvarianten (een 2.0 en 3.0), maar wel oneindig veel verschillende Special Editions. De meeste daarvan zijn we nog niet tegengekomen in Nederland. Daar komt nu verandering in met de (adem in) Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition (adem uit).

Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition

Deze speciale Supra dankt zijn naam aan het Jarama-circuit, vlakbij Madrid (Spanje, waar Sinterklaas resideert). Voor Toyota is het een bijzondere locatie, want daar werd de nieuwe Supra losgelaten met de internationale pers. Alle bevindingen die je hebt kunnen lezen, zijn op Jarama opgedaan.









Helaas heeft Toyota geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om er een sportievere circuit-versie van te maken. Eigenlijk is de Toyota GR Supra Jarama oneerbiedig gezegd een ‘ordinair’ speciaaltje. De 3.0 zes-in-lijn levert 340 pk en 500 Nm, precies zoals de normale Supra. Maar het bijzondere zit ‘m in de lakkleur: Horizon Blue. De gesmede velgen zijn in het zwart uitgevoerd en in het interieur vinden we koolstofvezel afwerking. De bekleding is zwart Alcantara met blauwe stiksels.

Motor

Omdat de motor identiek is aan de gewone Supra, zijn de prestaties dat ook. Van 0-100 km/u sprinten duurt 4,3 seconden en de topsnelheid is begrensd op een snelheid tussen 249 en 251 km/u. Dan de prijs van de Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition: 85.995 euro. Mocht je dat precies een goed bedrag vinden, dan moet je er snel bijzijn. Er worden namelijk maar 90 stuks gebouwd voor Europa. Daarvan komt er slechts één (1) naar Nederland. De Supra Jarama is overigens 1.000 euro goedkoper dan de GR Supra Legend Premium.

Uiteraard kijken we ook even naar de concurrenten. Als je een sportieve coupé wenst die net iets specialer is aangekleed, wordt het lijstje niet heel erg lang:

Toyota GR Supra Jarama Track Edition | 85.995 euro

Audi TTS Coupé quattro Competition | 94.460 euro

Ford Mustang Mach 1 | 113.615 euro

Jaguar F-Type P300 R-Dynamic | 99.618 euro

Porsche 718 Cayman T | 96.700 euro

