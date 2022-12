Dit is de sportman van het jaar 2022!

Wie verwachten jullie dat sportman van het jaar 2022 is?

Het is het einde van het jaar. Dat betekent dat we iets gaan doen dat echt volslagen onlogisch is. We gaan dingen met elkaar vergeleken die je niet kán vergelijken en komen dan met een lijstje in de vorm van een top 10 of top 3. Of in elk geval een winnaar.

Als het gaat om muziek, kunnen we vooral vaststellen dat de stemmende boomers een vrij beperkt ontwikkelde muzieksmaak hebben: anders stem je niet op Bohemian Rhapsody van Queen (als je dan toch Queen kiest, ga dan voor Brighton Rock).

Sportman van het jaar 2022

Hier op de redactie, overal in elke Nederlandse commentsectie én voor alle autosportfans was het vrij eenvoudig om de beste sportman van het jaar 2022 te benoemen. Adrian Newey. Oh nee, dat is wat de iets zuurder ingestelde Britse toetsenbordhelden hebben gekozen. Nee, het is natuurlijk Max Verstappen. Daarmee is het de derde keer dat hij deze prijs in ontvangst mag nemen. Daarmee laat hij Harrie Lavreysen (baanwielrennen) en Thomas Krol (schaatsen) achter zich.

Verstappen komt daarmee op gelijke hoogte met Pieter van den Hoogenband. Er zijn overigens sporters die ‘m vier keer gewonnen hebben: Ard Schenk, Epke Zonderland en de onnavolgbare Anton Geesink.

Volkomen terecht natuurlijk

Uiteraard is het terecht dat Verstappen deze titel wint. Hij won namelijk met zeer grote overmacht het wereldkampioenschap. Niet alleen ten opzichte van zijn concurrenten, maar ook ten opzichte van zijn teamgenoot.

Uiteraard laat het zich lastig vergelijken met baanwielrennen, schaatsen, kantklossen en spijkerpoepen, maar toch: proficiat Max! Hij kon er zelf niet bij zijn om de prijs in ontvangst te nemen, maar zijn zus Victoria nam de honneurs waar.

Irene Schouten werd de sportvrouw van het jaar 2022. Zij won tijdens de Olympische Spelen in Peking namelijk driemaal goud én een maal brons. Daarna werd ze en passant ook nog eens wereldkampioen allround. Zij werd dus naast wereldkampioen ook olympisch kampioen. Is dat eigenlijk niet knapper of had ze gewoon de beste Friese doorlopers?

Via: NOS

Meer lezen? Dit is het Autoblog Formule 1 eindrapport!