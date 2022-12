Dit is de duurste Audi S1 van Nederland

Met de duurste Audi S1 ben je overal vlot en stijlvol aanwezig.

Het is een van de leukste auto’s die we telkens benoemen: de Audi S1! Dat is een kleine hot hatch van Audi. In eerste instantie was er de Audi A1 quattro. Dat was een B-segment hatchback met bodykit, speciale wielen en een tot 256 pk opgepepte 2.0 TFSI-motor. Dat vermogen was er alleen omdat de Clio V6 255 pk had en tot daarvoor de sterkste B-segment auto was.

Enfin, enkele jaren later kwam pas de Audi S1 op de markt. Je kan de auto zien als een soort alternatief op de Mini Cooper S, maar de Audi gaat een paar stapjes verder. Ten eerste de motor, er is een 2.0 TFSI met 231 pk en 370 Nm. Dat zijn vrij bescheiden opgaven en nog maar het begin. Dit blok kun je lekker opvoeren als je wil.

Handbak met vierwielaandrijving

Maar misschien nog wel zeldzamer is de aandrijving: vierwielaandrijving met een handbak! Ter referentie, tegenwoordig heeft de Mini Cooper S altijd voorwielaandrijving met een automaat.

Van de huidige Audi A1 is er helaas geen snelle versie meer. Dus moeten we het doen met een occasion. Aanvankelijk wilden we kijken naar de goedkoopste S1 van Marktplaats. Er staan vier Audi S1’s op Marktplaats en de prijzen liggen heel erg dicht bij elkaar. Dus pakten we de mooiste van Marktplaats.

Duurste Audi S1 ook de mooiste

Kijk eens naar de kleur: Sepang Blauw! In dit geval is ook het optiekpakket zwart aangevinkt. Het maakt de auto net eventjes af. Ook leuk is de fikse achterspoiler, naast de 18 inch wielen en mat-aluminium spiegelkappen. Dat laatste is een eigenschap die Audi al heel erg lang toepast op haar S-modellen.

Dit exemplaar komt uit 2014 en is nog helemaal origineel (sommige exemplaren leveren 481 pk!). De kilometerstand is 57.000 km en de APK is nog goed tot 30 september 2023. Kortom, een perfecte compacte alleskunner. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

