Dit is de ultieme lunch-mobiel van Genève

Eet smakelijk!

Beurzen zijn altijd enorme evenementen. Bijzonder leuk, met name de spanning er naartoe. De felle lampen, de glimmende auto’s en de drukte zorgen voor heel erg veel indrukken. Aangezien je op tijd moet beginnen en veel moet lopen, raak je op een gegeven moment wat moe en hongerig. Het is dus altijd belangrijk om voor de innerlijke mens te zorgen.

Dan wordt het lastig, want fatsoenlijk eten op een beurs blijkt altijd heel een uitdaging. Je moet een halfuur in de rij staan voor een broodje kaas van 10 euro. Flesje water erbij is weer 7 euro. Lekker bezig. Vervolgens kun je nergens even zitten om je benen wat rust te gunnen. Wat moet je dan doen?

Simpel, ga naar een stand waar ook personenbusjes staan. Er staan om die auto’s minder mensen te drommen om te mogen kijken dan bij een gemiddelde supercar. Ook heb je alle ruimte om even relaxed een broodje te eten. Tip van de dag is de Mercedes EQV. De EQV is een volledig elektrische V-Klasse met een 204 pk sterke elektromotor, die op een volle lading elektra zo’n 400 km moet kunnen halen. Allemaal leuk en aardig, maar de omgeving is het prettigst: je hebt alle ruimte om even lekker een broodje te eten om vervolgens je weg te vervolgen.