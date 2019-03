Is deze verbouwde Maserati afgrijselijk of wanstaltig?

Aan u de keuze!

Vaak laait de discussie op of een auto ‘mooi’ is of niet. Normaliter wordt het uiterlijk bepaald door een hele hoop factoren en ‘mooi’ is daar slechts eentje van. Dat is de regel die geldt voor ‘normale’ auto’s. Bij een Renault Clio of Hyundai Sonata kijken we misschien er net even anders tegenaan als het eindresultaat gelukt is.

Die nuchtere bril opzetten is bij Carrozzeria Touring Superleggera enorm lastig. Wat zij doen is simpel doch bijzonder. Ze voorzien exclusieve auto’s van een zeer bijzondere carrosserie. In sommige gevallen levert dat absolute pareltjes op, maar af en toe is het lastig om te begrijpen waarom ze het nu gedaan hebben.

Dat is wat mij betreft een beetje het geval met de Sciàdipersia, een vierzits cabrio. De basis van deze auto is de Maserati GranCabrio, een bijzonder fraaie Italiaanse cabriolet. In eerste instantie dachten we dat het Touring niet was gelukt om er iets fraaiers van te maken, ondanks alle goede bedoelingen ten spijt. We hebben de auto nu in het echt kunnen bekijken en delen deze platen graag met jullie, zodat je zelf ook je conclusie kan trekken.

Deze wanstaltige kitch-kar is in mijn ogen niet geslaagd te noemen. Het front is grotesk en de achterkant is afgrijselijk. Het is bijzonder, duur en indrukwekkend, wat waarschijnlijk de USP’s zijn van deze auto. Wel erg fraai is het interieur. Maar ja, dat komt rechtstreeks uit de schappen van Maserati vandaan.

