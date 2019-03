Briljante Bentley is groener dan ooit

Die groene hype kunnen wij wel waarderen.

Sommige trends zijn wat lastig te vatten. Een matzwarte wrap bijvoorbeeld. Als je het écht niet meer weet, kun je dat nog altijd doen. Gelukkig worden smaakloze trends ook weleens afgewisseld met smaakvolle trends. Nu is smaak zeer persoonlijk, maar groene lakkleuren doen het goed in 2019.

Voor Bentley is dat een groot voordeel: het Britse merk had altijd al een enorm aantal groene tinten in de aanbieding. British Racing Green is immers een historisch verantwoorde kleur. British Racing Green is overigens niet de kleur die je ziet op deze livepics. Het échte racegroen is donkerder en non-metallic. De auto in kwestie is de Continental GT Number 9 Edition. Het is een hommage aan Bentley Boy Tim Birkin.

Het groene thema gaat wel vrij ver. Zo kunnen ook de velgen van de auto in het groen gespoten worden en is het gehele interieur van de auto bekleed in groen leder. In dit geval is er op het laatst gekozen voor zwarte velgen. Helaas is de motor niet aangeraakt, alhoewel je met de standaard 6.0 biturbo W12 (635 pk) weinig tekort zult komen.