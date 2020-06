Dit is de SEAT Ateca facelift

De SEAT Ateca is van een facelift voorzien. Feiten en info na de clique!

Was de SEAT Ateca al aan een vernieuwing toe dan? Voor ondergetekende valt deze SUV in de categorie time flies. Het model kwam namelijk in 2016 op de markt. Dat is alweer vier jaar geleden. Dus ja, de hoogste tijd voor een update.

De vernieuwingen zijn niet baanbrekend in vergelijking met het uitgaande model. Het heeft vooral te maken met modernisering. Zo kan de Ateca weer goed mee in het huidige modellengamma van SEAT. Sorry, een sexier zinsopbouw dan dat kwam er ook niet uit met het type auto. Met de nieuwe Leon is het automerk al eerder die nieuwe weg ingeslagen.

De Ateca is een belangrijk model voor het merk, zo stelt SEAT. Niet alleen de Ateca, maar ook de Arona en Tarraco hebben een groot aandeel in de verkopen van het merk. De drie SUV’s samen zijn goed voor 44 procent dan de verkopen van het merk in 2019.

Het huidige familieneusje van SEAT is op de vernieuwde Ateca geplakt. Ook de achterkant valt op, met de GTA: Vice City achtige typeaanduiding die we al eerder zagen op de nieuwe Leon. Standaard komt de crossover nu met LED-koplampen, LED-achterlichten en dynamische richtingaanwijzers. Je hebt dus wat aan je buurman te laten zien als de crossover op de oprit staat.

In het interieur heb je nu een optioneel 9.2-inch infotainmentscherm. Dit systeem is compatibel met Android Auto en Apple CarPlay. Je kunt het systeem bedienen door middel van je stem. Je moet dan ‘Hola Hola’ roepen. Naar het schijnt is het ook een vereiste om een sombrero te dragen, anders werkt het niet.

Knallen we meteen door naar dat andere belangrijke nieuwtje, de motoren. De SEAT Ateca facelift komt met drie benzinemotoren en twee diesels.

SEAT Ateca facelift benzinemotoren

1.0 TSI 81 kW/110 pk, handgeschakeld

1.5 TSI 110 kW/150 pk, handgeschakeld

1.5 TSI 110 kW/150 pk, DSG-automaat

2.0 TSI 140 kW/190 pk, DSG-automaat & 4Drive

SEAT Ateca facelift dieselmotoren

2.0 TDI 85 kW/115 pk, handgeschakeld

2.0 TDI 110 kW/150 pk, DSG-automaat

Wat de facelift je moet gaan kosten is nog niet bekend. SEAT maakt de prijzen in aanloop naar de marktlancering bekend. Het is niet bekendgemaakt wanneer dit precies gaat zijn.