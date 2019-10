Zoveel CUPRA Ateca’s met Akrapovic goodness gaan er komen

CUPRA komt met een nieuwe, completere versie van de Ateca. Hoef jij de optielijst er niet meer bij te pakken.

Leuke SUV’s te over tegenwoordig. Zeker uit de Volkswagen-stal is er van alles te kiezen. Denk aan de nieuwe Volkswagen T Roc R, de Audi SQ2, maar ook de CUPRA Ateca. Deze laatste is alweer even verkrijgbaar en om het model opnieuw (!) in het zonnetje te zetten brengt de autobouwer deze speciale variant in beeld. Opnieuw zeg je? Jazeker. In de Genève-periode in maart kondigde CUPRA deze auto al aan.

De creatieve insteek was überhaupt ver te zoeken bij de marketing afdeling, want ze hebben het de CUPRA Ateca Limited Edition genoemd. Zo weet je wel meteen waar je aan toe bent. Het is een gelimiteerde versie van de Ateca: er zullen 1.999 stuks gebouwd worden. Dit laatste is tevens het nieuws, want dit was nog niet eerder bekendgemaakt.

Redenen waarom je een CUPRA Ateca Limited Edition zou willen overwegen zijn er genoeg. Zo komt deze variant met een Akrapovic uitlaatsysteem (-7 kg), Brembo remmen, nieuwe 20-inch lichtmetalen velgen en een aantal carbon fiber elementen. Onder meer de achterspoiler en de spiegelkappen zijn van carbon. Oh, en de sleutel komt in een carbon hoesje. Dat u het weet. Aan het vermogen is niets gedaan. Nog steeds levert deze CUPRA Ateca 300 pk en 400 Nm koppel uit een tweeliter viercilinder turbomotor. In het interieur heeft CUPRA exclusief voor de Ateca Limited Edition een setje Petrol Blue Alcantara racestoelen geplaatst. Die kleur komt terug in de deurpanelen en op de achterstoelen.

Helaas is nog niet bekend wat deze CUPRA Ateca Limited Edition moet gaan kosten.