Ken Block’s nieuwe Escort Cosworth is krankzinnig

Echt waar.

Keer op keer probeert driftmeester Ken Block zijn fans te verrassen met een puike nieuwe bak voor zijn Gymkhana video’s. Voor een van zijn nieuwere films – zo mogen we ze haast wel noemen – kwam de Amerikaan met een heuse Ford Escort Cosworth aanzetten. Naderhand kwam de magnifieke wagen om het leven door een enorme crash tijdens de New England Forest Rally. Inmiddels is Block terug met een nieuwe versie van de auto, en deze is prachtiger dan ooit.

Voor zijn nieuwe project, de zogenaamde Cossie World Tour, heeft Ken namelijk de handen ineengeslagen met Ash Torp. De visueel ontwerper houdt zich normaal gesproken bezig met het produceren van effecten voor Hollywood-films, maar droomt al lange tijd van een samenwerking met Hoonigan, het team van Block. Die heeft hij inmiddels in zijn zak zitten, want de twee vonden elkaar en samen bedachten ze deze monsterlijke Cosworth.

De fenomenale Ford heeft afgezien van een bijzonder fraaie, assymetrische livery een zeer aerodynamische koets die volgens Block enigszins te vergelijken moet zijn met het pakket dat momenteel in het WRC gehanteerd wordt. Waarschijnlijk zal de Escort niet zo aan de grond plakken als de Yaris van huidig kampioenschapsleider Tanak, maar de vele luchtinlaten, het uitgedikte plaatwerk en de diffuser zijn absoluut van waarde. Het is nog niet duidelijk waardoor de auto wordt aangedreven. Dat gezegd hebbende wordt de auto “WILD” (ja, in hoofdletters) genoemd, dus het zal ongetwijfeld een indrukwekkende machine zijn.

Als aanvulling op de machtige Escort Cosworth heeft Block door cultontwerper Troy Lee een helm in dezelfde stijl laten maken. De kleuren zwart, blauw, chroom paars en wit zijn ook op de helm terug te vinden. Hij boft maar, die Ken.