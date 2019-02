Deze AMG’s kunnen we binnenkort verwachten

Ook bij AMG zijn er regenjassen.

Ze zijn lekker aan de weg aan het timmeren bij AMG. Nog niet zo lang geleden concentreerden Aufrecht en Melcher uit Grossapach zich voornamelijk op de dikkere Mercedes. Tegenwoordig gaat het alle kanten op. Van bijna elk Mercedes is er een AMG-uitvoering. Alleen van de B-Klasse, EQC, V-Klasse en X-Klasse is er geen dikke AMG beschikbaar. Een man in AMG-parka (regenjas) wist ons te vertellen dat er nog een paar AMG modellen zeer kort zullen volgen. Mocht je AMG-fan zijn (en wie is dat niet?), zet deze drie data in je agenda:

Mercedes-AMG A35 Sedan (V177)

Op 27 maart 2019 kunnen we de Mercedes-AMG A35 AMG in sedan-uitvoering verwachten. De auto is grotendeels gelijk aan de Mercedes-AMG A35 AMG in hatchback-vorm. Het is een rechtstreekse concurrent voor de Audi S3 Limousine (Audi: noem dat ding gewoon ‘Sedan’, dit begint gênant te worden). De motor is een 2.0 viercilinder met turbo, in dit geval goed voor 306 pk en 400 Nm. In principe veel meer dan je nodig hebt in zo’n auto, maar zeker niet zo excessief als een echte AMG. Daarvoor is het wachten op de A45 AMG.

Mercedes-AMG CLA 35 AMG (C178)

De datum 4 april 2019 zal ingaan als de dag dat Mercedes-AMG voor nog meer verwarring zorgde. Op deze dag wordt het digitale doek getrokken van de Mercedes-AMG CLA 35. Het lijkt alsof ze bij Mercedes-Benz meerdere teams hebben gezet op productontwikkeling en dat die onder geen voorwaarde met elkaar communiceren. Het is in principe exact dezelfde auto als de A35 Sedan, maar dan met een iets andere achterkant. De auto vervult ongetwijfeld een bepaalde niche, maar overzichtelijker wordt het er zo niet op.

Mercedes AMG GLC 63 AMG

Op 17 april 2019, 6 dagen na de verjaardag van Jeremy Clarkson, mogen de heren van AMG wederom de champagneflessen ontkurken. Die dag worden namelijk de gefacelifte GLC 63 AMG en GLC 63 AMG Coupé onthuld. De auto’s zullen voornamelijk cosmetisch iets strakgetrokken geworden. Aangezien deze variant nog vrij recent is, verwachten wij geen grote modificaties aan de 4.0 Biturbo V8 van AMG. Deze levert 476 pk in normale uitdossing en 510 met de ‘S’-toevoeging. De facelift voor de gewone GLC verwachten wij op Genève te mogen aanschouwen.