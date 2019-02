In beslag genomen Audi R8 V10 rot weg op parkeerterrein

Best zonde.

In Nederland komen in beslag genomen auto’s uiteindelijk weer terecht bij de oorspronkelijke eigenaar, of worden de voertuigen geveild bij Domeinen Roerende Zaken. Niet overal ter wereld zijn de zaakjes zo goed geregeld. Kijk bijvoorbeeld naar deze Audi R8 in het pittoreske India.

De supercar was ooit in het bezit van Virat Kohli. Een Indiase cricketspeler die sinds 2014 aanvoerder is van het nationale team in het Aziatische land. Kohli heeft de R8 in het verleden verkocht. De laatst eigenaar van de Audi bleek een crimineel te zijn die tegen de lamp liep. Deze persoon is opgepakt voor het plegen van fraude en zijn bezittingen, waaronder deze Audi R8, werden in beslag genomen.

Geen veiling of een andere vorm van een tweede leven. De Audi werd geparkeerd op het parkeerterrein van een politiebureau in Mumbai en staat hier sindsdien stof te happen. De R8 staat er al een jaar. De conditie van de supercar is zo goed als total loss. Zo kreeg het parkeerterrein in het verleden te maken met een modderstroom naar aanleiding van zware regenval. De Audi ging hier kopje onder. De uiterlijke schade valt, op een missend achterlicht na, mee.

Het is onbekend wat er met de Audi gaat gebeuren. De kans is groot dat de supercar uiteindelijk op de schroot verdwijnt, want de auto in rijdende conditie brengen is geen eenvoudige klus.

Fotocredit: Automobili Ardent op Facebook