NYCK DE VRIES IS FORMULE 2 KAMPIOEN!!1!

We zijn er heel snel aan gewend geraakt, maar de ervaren rotten onder ons autofans weten dat het zeker niet vanzelfsprekend is om een landgenoot te hebben die het goed doet in de F1. Er waren zelfs talloze F1 seizoenen waarin er helemaal geen Nederlandse inbreng was op de grid. We leven wat dat betreft dus in gouden tijden voor de vaderlandse autosport.

Vooral ook omdat we niet alleen op het allerhoogste niveau een landgenoot hebben die meedoet om de knikkers, maar er ook in andere klasses jonge (en ietwat oudere) talenten mooie dingen laten zien. Een van die talenten is de nog altijd maar 24 jaar oude Nyck de Vries, die dit jaar begon aan zijn derde F2 seizoen voor het team van ART. Na de vierde plek in het kampioenschap van vorig jaar achter F1 promovendi Russell, Norris en Albon was er maar één doel: kampioen worden.

De voortekenen waren goed: Nyck switchte van het team van Prema naar het team van ART, dat vorig jaar kampioen werd met Nycks ‘zwager’ George Russell. In het tweede zitje van het team trad Nikita Mazepin aan, een man die een gebrek aan talent goedmaakt met een hele rijke vader die de juiste connecties heeft. Dat mocht dus geen obstakel heten. Maar ja, je moet het nog wel even doen.

Na een lastig begin van het seizoen in Bahrein, zat Nyck er in Bakoe meteen goed bij. Dankzij een beetje pech ging de zege in de feature race verloren, maar Nyck had met zijn ervaring van voorgaande jaren inmiddels natuurlijk geleerd dat het in de F2 ook gaat om constant scoren. Dat lukte hem sowieso eigenlijk elke race dit seizoen, alleen bij de sprintrace in Frankrijk ging het mis. Winnen helpt echter ook als je kampioen wil worden en dat deed Nyck vanaf de sprint race in Barcelona. Zeges in de feature races van Monaco en Frankrijk volgden, wat het fundament legde voor de titel. In Spa had Nyck waarschijnlijk ook gewonnen, maar die race werd begrijpelijkerwijze afgelast vanwege het ongeluk van Juan Manuel Correa en wijlen Anthoine Hubert.

Vandaag in Sochi volgde dan het eerste moment waarop het officieel zou kunnen worden, afhankelijk van Nycks eigen resultaat en dat van zijn naaste belagers Latifi en Ghiotto. In de kwalificatie ging het gisteren al helemaal volgens plan, want Nyck pakte de pole en daarmee nog vier extra puntjes. De opdracht voor vandaag was min of meer vóór de twee rivalen eindigen. In dat geval zou Nyck normaal gesproken kampioen zijn (tenzij de drie op plek 13, 14 en 15 ofzo zouden eindigen achter Tatiana Calderon, maar dat zou een raar scenario zijn). Doch de titel pakken met een zege is natuurlijk altijd het mooiste.

De start vanaf pole was alvast goed, waarna het grootste gevaar leek te komen van de mannen die op de hardere band gestart waren. De aanvoerder van dat groepje heette Luca Ghiotto, die eerder dit jaar nog een van de kandidaten voor de titel was. Al voordat Nyck de pits opzocht kwam Ghiotto langzij, maar na het dumpen van zijn softs kon Nyck op zijn beurt aan een inhaalrace beginnen.

Ghiotto wachtte met zijn stop tot drie rondjes voor het eind, waarna Nyck weer terug naar de leiding in de race ging. De vraag op dit moment: wat kan Ghiotto vanaf P4 in een paar rondjes uit zijn nieuwe softs peuren. Zijn achterstand op de man die volgend jaar FE gaat doen voor Mercedes bedroeg iets meer dan zes seconden. In de F2 kan je zo’n verschil soms zomaar goedmaken met beter rubber.

P4 wordt P3 en Ghiotto pakt ook de snelste ronde, wat hem twee puntjes extra oplevert. Maar uitgerekend Nycks rivaal Latifi ontpopt zich nu als de beste vriend van de Nederlander. Hij verdedigt zich met hand en tand tegen de Italiaan, wiens banden in drie rondjes alweer zo gaar zijn dat hij zelfs weer terugvalt naar plek 4. Zo wint Nyck de race en de titel!!1! Straatfeest?

Image-Credit: ART Grand Prix via Twitter