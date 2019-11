Vegas Yellow op nieuwe Audi RS 6 Avant is de bom

Doe maar een kleurtje.

Getuige de vele spots van de Audi RS 6 Avant C7 op Autojunk moet de nieuwe RS 6 toch ook wel een hitje gaan worden in Nederland. Grijs lijkt historisch gezien een populaire kleur te worden. Je kunt ook voor iets opvallends gaan, zeker wanneer je een belletje doet naar Audi Exclusive.

Voor enkele duizenden euro’s extra mag je dan een kleur naar wens uitkiezen. Dat is precies wat er met deze RS 6 Avant is gedaan. De rappe station met 600 pk werd uitgevoerd in de uitgesproken kleur Vegas Yellow. Deze tint behoort tot een standaard kleur op de Audi R8. In het geval van de RS 6 Avant is Vegas Yellow niet opgenomen in het reguliere kleurenpallet. De snelste A6 kan de kleur echter heel goed hebben.

Naast de gele kleur is er bij deze RS 6 Avant voor gekozen om de diffuser in het zwart uit te voeren. Zo valt het design, dat niet bij iedereen in de smaak viel toen de auto werd onthuld, een stuk minder op. Verder is alles zwart gemaakt wat zwart kan zijn. Het gaat hier onder meer om de spiegelkappen, Audi-logo’s, grille en sierlijsten.

In Nederland heeft de RS 6 Avant een consumentenadviesprijs van 184.360 euro. Met wat leuke opties is twee euroton eenvoudig mogelijk. Vegas Yellow op de nieuwe RS 6 Avant: een stoere actie, of toch maar wat anders?

Fotocredit: Marco Winkler via Facebook