Nederland heeft eerste NIO Space Mobile OOIT!

En wat is een NIO Space mobile eigenlijk? Nou, je kan er verrekte goede koffie halen.

Vroeger was het leven simpel. Je ging met je Opel Kadett naar de Opel-dealer en je ruilde ‘m in voor een Opel Astra. Je kreeg een paar folders in je handen gedrukt, je dronk liters surrogaatkoffie en je kinderen konden spelen aan zo’n tafel met een Lego-bak en stoelen die aan de tafel vat zaten. Mensen uit de jaren ’80 en vroege jaren ’90 weten wel wat wij bedoelen.

Vader dronk liters surrogaatkoffie in die showroom en mams kreeg bij aflevering een struik aangeboden. Met een beetje mazzel kregen de kinderen een schoolmodel en dat was het dan. Totdat drie tot vier jaar later het riedeltje opnieuw begon.

Nio Space Mobile

Tegewnoordig gaat het heel erg anders. Online kun je je auto samenstellen en alles te weten komen. Showrooms worden ‘experience centers’. Verkopers worden ‘geniuses’. Je kent het wel. Nio heeft iets nieuws in die trant: een Nio Space Mobile. Dat is een soort mobiele showroom waar je kunt ervaren hoe een Nio van binnen ruikt. Een Nio Space Mobile is een Nio House of Nio Space, maar dan wat kleiner. Inmiddels staat de teller op 395 Nio Houses en Spaces. Nu komt daar dus ook een Nio Space Mobile bij.

In Nederland komen er daarnaast ook twee Nio Space Houses (beetje zoals een traditionele dealer). In 2023 komt er eentje in Rotterdam (aan De Meent) en eentje in Amsterdam. Maar als je dus nu al wil ervaren hoe een Nio er in het echt uitziet, kun je terecht bij het Space Mobile.

Maar waar staat ‘ie dan?

Ah, de locatie! Die gaan we ook vermelden. Hij staat op het CM.Com Circuit in Zandavoort. Nio is sowieso hard bezig om voet aan de grond te krijgen in Nederland. Naast deze Space Mobile en de twee Nio Houses op komst, zijn er onlangs twee swap-stations geopend.

Het idee is dat het met een Nio ET5 of Nio ET7 (die auto’s komen er als eerste) daar naartoe rijdt en in 5 minuten een accu wisselt, in plaats van dat je 20 minuten verplichte pauze moet nemen. Helaas hebben ze niet zo’n legotafel staan bij de laadpalen.

Meer lezen? Deze nieuwe EV-merken komen naar Nederland!