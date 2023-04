Dit is de volgende EV van Maserati: de Grecale Folgore

We krijgen de Folgore nu in volle glorie te zien.

Het merk dat het vooral moest hebben van brullende V8’s moet er ook aan geloven. Na de volledig elektrische GranTurismo Folgore presenteert Maserati in Shanghai hun volgende volledig elektrische model: de Grecale Folgore.

Van deze auto hadden we al een paar plaatjes gezien bij de introductie van de reguliere Grecale, maar nu hebben we uitgebreid beeldmateriaal van alle kanten. We nemen de uiterlijke verschillen met de normale Grecale even met je door.

Uiteraard ontbreken de uitlaten en is de grille (grotendeels) dicht. Dat valt echter niet enorm op. Maar niet getreurd: er zijn nog een aantal kenmerken waaraan je de elektrische Maserati Grecale kunt herkennen.

Zo heeft de Folgore een afwijkende voorbumper, waarbij de luchtinlaten aan de linker- en rechterkant met elkaar verbonden zijn. Verder valt het gedeelte dat in carrosseriekleur gespoten is op (mits je geen zwarte bestelt). Onder de achterbumper zit ook een meegespoten gedeelte, op de plek waar normaal de uitlaten zitten. Anders is het ook weer zo’n kale bedoening.

De Grecale Folgore heeft verder speciale aerodynamische velgen, die grotendeels dicht zijn. Deze lijken heel veel op de exemplaren die onder de GranTurismo Folgore te vinden zijn.

Er is inmiddels een jaar verstreken sinds de introductie van de Grecale (waarbij ook de Folgore werd aangekondigd), maar helaas heeft Maserati nog steeds de uitgebreide specificaties niet paraat.

We weten wel wat: de Grecale Folgore maakt gebruik van 400V-technologie en beschikt over een 105 kWh-accupakket. De range is helaas nog niet bekend, maar die zal best flink zijn. Met de prestaties zit het ook wel snor, want de Grecale Folgore krijgt meer dan 500 pk en 800 Nm aan koppel.

De Grecale Folgore krijgt een topsnelheid van “meer dan 200 km/u”. Dat is niet zo indrukwekkend voor een Maserati, maar ja, EV’s zijn niet gemaakt voor topsnelheid. De acceleratie zal des te indrukwekkender zijn. En daar heb je uiteindelijk toch het meeste aan.

De nieuwe Maserati Grecale Folgore zal ergens in de loop van het jaar zijn marktintroductie beleven. We hopen dat Maserati tegen die tijd ook alle specificaties heeft.

Wil je weten hoe de Maserati Grecale met verbrandingsmotor bevalt? Check dan hieronder de rijtest!