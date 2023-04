Robert Doornbos hardhandig overvallen vanwege Rolex

Criminelen hadden het gemunt op Robert Doornbos en maakten zijn Rolex buit na een gewelddadige overval.

Als je de autosport een beetje volgt, kom je de naam Harald, eh, Robert Doornbos vaak tegen. Begonnen als racer is hij nu veel te zien op tv als F1-analist. Welnu, een andere schare mens was ook geïnteresseerd in Doornbos. Criminelen, welteverstaan: Robert Doornbos is het slachtoffer geworden van een vrij heftige overval.

Robert Doornbos overvallen

En dat was geen lukrake actie, het lijkt erop dat Robert Doornbos in de gaten gehouden werd. Er is namelijk een tracker onder zijn auto geplaatst. Bij thuiskomst stonden twee mannen te wachten die gelijk gewelddadig op Doornbos afkwamen. Van klappen krijgen tot geraakt worden met knuppels. Schreeuwen om hulp mocht niet baten: de mannen konden er vandoor gaan.

Rolex

Dat heeft Robert Doornbos zijn Rolex-horloge gekost. De overval gebeurde vorige maand, maar de politie heeft nu alle stukjes op zijn plek om het naar buiten te brengen. De daders hebben ze echter nog niet in beeld, het signalement voor de daders kun je vinden op de website van de politie.

Schrik

Onder de omstandigheden is de Rolex natuurlijk bijzaak, belangrijker is hoe Doornbos eruit is gekomen. “Het was heftig” zegt Doornbos tegen De Telegraaf. Het was natuurlijk even schrikken, maar hij heeft even de tijd gehad om van de schrik te bekomen. Ook draagt hij ondertussen geen Rolexen meer, maar een Apple Watch. “Dan kan ik tenminste ook mijn stappen tellen”.