Maserati wil EV’s bouwen die niet kunnen snelladen

Nergens voor nodig dat snelladen, aldus Maserati.

Er zijn ongetwijfeld EV-rijders die maar zelden snelladen, maar het is wel reuze handig als die functie er op zit. Als je een keer onderweg moet laden wil je niet dat het uren duurt. Jezelf twintig minuten vervelen bij een snellader staan is al lang zat.

Een snellaadfunctie is dus een must op een elektrische auto, maar toch denkt Maserati daar anders over. De Italianen spelen namelijk met het idee om een snellaadfunctie in de toekomst achterwege te laten op hun sportwagens.

De grote vraag is natuurlijk: waarom? Het antwoord is simpel: gewichtsbesparing! Volgens Maserati weegt zo’n boordlader wel 40 kg. Nu kunnen ze miljoenen besteden om 40 kg aan gewicht te besparen, of ze kunnen gewoon zeggen: ga maar lekker niet snelladen.

Dit laatste is een serieuze optie die Maserati overweegt, zo blijkt uit een interview van Maserati’s elektrobaas Ana Paola Reginatto met Autocar. Volgens haar is snelladen helemaal niet nodig, omdat een auto meestal toch stilstaat. Oftewel: je hebt alle tijd om op te laden.

Het is nog maar een ideetje, dus wees niet bang: de Maserati Granturismo Folgore kan gewoon snelladen met 270 kW. Hij weegt dus wel wat meer, maar eerlijk is eerlijk: wat maakt 40 kg meer of minder nog uit op een gewicht van 2.260 kg?

Het weglaten van een DC-boordlader om gewicht te besparen lijkt dus een ietwat rigoureuze maatregel. Maar ja, dat is het weglaten van een achterbank in een MC Stradale misschien ook wel.

Bron: Autocar