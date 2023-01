Maserati Grecale Trofeo – rijtest en video

Na de Levante is de Maserati Grecale de tweede SUV van het beroemde Italiaanse merk.

De Levante heeft Maserati geen windeieren gelegd. Net zoals het bij Porsche is gegaan, trekken de kopers vooral voor een SUV naar de showroom. In 2016 pakte de Levante al 35 procent van de wereldwijde verkoop. Een een jaar later was dat al ruim meer dan de helft, waarmee de Ghibli werd afgetroeft. Dat zegt (ook) iets over de courantheid en frisheid van die sedan, maar is ook in lijn met trends op de hele automarkt.

Grecale heeft een Stelvio basis

De hoogste tijd voor nog een SUV, zeker omdat de markt voor snelle sedans (op benzine) nog steeds krimpende is. Als onderdeel van het Stellantis concern kan Maserati winkelen in de onderdelenmagazijnen van de zustermerken. Bij Alfa Romeo vonden ze het Giorgio-platform, waar de Giulia en de Stelvio op worden gebouwd.

Ten opzichte van de Stelvio groeide de Grecale wel behoorlijk: de spoorbreedte is, de wielbasis is langer en lengte groeit met 17cm tot 4,85m. Maserati claimt daarom ook de grootste binnenruimte in zijn segment, de vraag is of kopers dat echt belangrijk vinden.

Exterieur heeft Maserati juwelen nodig

Mocht je de badges weglaten, dan kan de Grecale van diverse fabrikanten komen. Zelf houden de Italianen het erop dat de boemerang achterlichten zijn geïnspireerd op de door Giugiaro ontworpen 3200 GT. Zelfs met een half dozijn flessen lambrusco achter de kiezen, had ik daar wat moeite mee, de achterlichten hebben niet echt die vorm he. Gelukkig krijgt de voorzijde de typerende open Maserati grille en lijken de koplampen direct van de MC20 af te komen. De niet functionele grilletjes op de voorspatborden zijn ook zo’n typisch Maserati kenmerk.

Drie motorvarianten, volledig elektrisch komt eraan

Diesels daar doet Maserati niet meer aan en naar een belastingtechnisch gunstige PHEV zoek je ook vergeefs. De basis wordt gevormd door de Grecale GT die een mild hybrid tweeliter viercilinder met 300pk/ 450Nm heeft. De prestaties zijn al prima met een sprint naar de 100 in 5.3s en een top van 240km/u. De volgende stap is de Modena, die dezelfde motor heeft met 30 pk extra.

Ergens dit jaar komt er ook een volledig elektrische Grecale met de naam Folgore. Veel details heeft Maserati nog niet vrijgegeven, alleen dat er een 105 kWh batterij in komt en dat de Folgore 800 Nm aan koppel krijgt.

Grecale Trofeo met Nettuno V6 uit de MC20

Voor de rijtest kregen we van Maserati de snelste versie: de Grecale Trofeo. Die krijgt de Nettuno V6 die in een sterke variant ook in de MC20 is te vinden. Ze kozen bij de Grecale dus niet voor de bestaande V6 die nu in Levante, Ghibli of Quattroporte zit. Als je goed naar de specificaties kijkt, dan is er wel enig verwantschap te vinden met de Alfa Romeo V6 uit de Giulia en Stelvio Q.

De Nettuno-motor heeft een slagvolume van 3 liter en de V6 heeft een blokhoek van 90 graden. De meeste Duitse twin turbo blokken hebben een hot-V layout, maar bij Maserati zitten de twee turbo’s aan de buitenkant van het blok. Ze draaien overigens allebei een andere kant op, omdat dat effectiever is.

De motor heeft Maserati Twin Combustion (MTC) die gebruik maakt van op Formule 1 geïnspireerde technologie. Het is overigens alweer 65 jaar geleden dat Maserati zelf in de F1 actief was. Het verbrandingssysteem heeft voorkamertechnologie die ook wordt gebruikt in de Formule 1. In de koppen van de Nettuno V6 zitten niet alleen dubbele bougies, maar ook voorverbrandingskamers die met kleine gaatjes verbonden zijn met de cilinders. Het blok heeft ook nog eens zowel directe injectie (die werkt met een druk van 350 bar) en indirecte injectie.

Om het verbruik van de Maserati Grecale Trofeo wat te drukken heeft de V6 cilinder deactivatie, de rechterbank kan worden gedeactiveerd. De rijtest was echter te kort om iets zinnigs over het verbruik te zeggen, overigens is het ook niet eerste waar kopers van 500+ pk SUV’s mee zitten.

In de MC20 levert de Nettuno V6 nog meer vermogen, maar de Grecale Trofeo is bepaald geen stumper. De 3.0 V6 heeft 530pk en 620Nm beschikbaar. De sprint naar de 100 is daarmee in 3,8s gepiept, de topsnelheid is niet begrensd en is een gezonde 285 km/u.

De Nettuno V6 is overigens wel wat sportief en rauw voor in een SUV. In de MC20 was het ruige karakter erg vermakelijk, maar in de Grecale Trofeo had ik soms mijn twijfels. Zelfs als de V6 vrij makkelijk de Grecale Trofeo voortsleurt, klinkt de V6 al of die iets te hard aan het werk is.

Lekker interieur

De kleurstelling van de Maserati Grecale Trofeo maakt het interieur absoluut interessant. Sommigen zullen er een teiltje bij nodig hebben, maar persoonlijk ben ik wel fan. Het leven is veel te kort om altijd maar voor zwart leer te kiezen.

Qua schermen heeft Maserati een unieke insteek weten te vinden. Op de middenconsole bevinden zich twee schermen: één schuinstaand scherm van 8.8 inch die diverse knoppen vervangt en het 12,3 inch grote infotainment scherm. Het infotainment draait op het Maserati Intelligent Assistant (MIA) multimedia system met Android Auto operating system, wat zondermeer prettig werkt.

Dit is al leuk, maar nog geiniger is wat Maserati met het traditionele klokje midden op het dashboard heeft gedaan. Je kan het niet alleen als klok inzetten, maar er ook bijvoorbeeld een G-krachtmeter, remkrachtmeter of kompas op tevoorschijn toveren.

Naar een een automaathendel zoek je vergeefs, midden op het dashboard zijn knoppen te vinden om de 8-traps automaat in vooruit, achteruit of neutraal te zetten. Dat gaf ook meer vrijheid voor de interieurontwerpers en dat heeft geresulteerd in meer opbergruimte.

Conclusie en prijs

Tot de volledig elektrische Grecale Folgore komt is Maserati qua prijs duidelijk in het nadeel. De Duitse premium concurrentie verkoopt in dit segment (en erboven) ontzettend veel PHEV’s, maar die heeft Maserati niet in de line-up. Het maakt dat de instapper Grecale GT pas bij een ton begint, de Grecale Modena is er vanaf 111.000 en heeft dan het Skyhook adaptieve onderstel, een sperdifferentieel op de achteras en betere stoelen.

Voor de Grecale Trofeo van de rijtest vraagt Maserati 166.000 euro, en daar zit 50k aan BPM in. Leuker kunnen we het niet maken helaas. Vergeleken met de Porsche Macan GTS die 15k goedkoper, maar ook langzamer is, is het geen slechte deal. Beiden lijken vreselijk duur als je vergelijkt met de veel grotere, hybride GLE, X5 of Q7. Qua sturen is de Grecale wel veel leuker en gelukkig zijn er genoeg mensen die dat ook weten te waarderen.