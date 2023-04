Tesla verlaagt WEER de laagste prijs, ja echt

Tesla verlaagt weer de laagste prijs van de Model 3 met een paar duizend.

Als je zelf een auto via marktplaats verkoopt, is het de zin die je het meeste zult horen: “Wat is de laatste prijs?”. De kunst van het onderhandelen is inmiddels overleden. Het direct en brutaal vragen naar de laatste prijs is iets dat blijkbaar effectief is. Anders gaan mensen het niet toepassen. Overigens moet je nooit een laatste prijs geven, gewoon naast de auto onderhandelen. Anders heeft het geen zin.

Tenzij je bij de Tesla-dealer bent. Dan kan het weldegelijk lonend zijn om te vragen naar de laatste prijs. Tesla verlaagt namelijk WEER de prijzen van haar goedkoopste auto. In eerste instantie is het alleen in de Verenigde Staten. Andere markten volgden later tot nu toe, want is namelijk niet de eerste keer dat Tesla de prijzen verlaagd. Sterker nog, dit is de tweede keer DEZE MAAND dat Tesla de prijs aanpast.

Minder dan 40 mille!

De goedkoopste Tesla, de Model 3, kost nu 39.990 dollar. Dat is een daling van precies 2.000 dollar. De Performance blijft op zijn huidige prijs van 52.990 dollar.

Ook de Tesla Model Y is goedkoper geworden in de VS. De goedkoopste versie met enkel achterwielaandrijving kost nu 46.990 dollar. De Long Range AWD is er voor 49.990 dollar en de Performance kost 53.990 dollar. Dat zijn prijsreducties van 3.000 dollar per model. Nu was de Model Y ook al best goedkoop in ons landjes sinds de introductie.

Verlaagt Tesla laagste prijs ook voor ons?

Nu is het dan ook geen keiharde garantie dat nu ook de Nederlandse Tesla-prijzen nog verder zullen zakken. Allereerst is de prijs van de Model 3 uiterst competitief, want de auto is goedkoper dan de nieuwe Peugeot e-308. Ook komen de Amerikaanse Tesla’s uit Fremont, terwijl ze bij ons ook uit Berlijn en Shanghai komen (afhankelijk per uitvoering).

De Tesla-aandeelhouders waren bang voor verdere prijsverlagingen, want die zien nu hun marges verdampen. Analisten hebben voorspeld dat Tesla nog verder zij prijzen zal verlagen om zo nog meer aantallen weg te kunnen zetten. Het merk was van plan om dit jaar 1.800.000 auto’s te bouwen, maar op deze wijze kunnen ze de grens van 2.000.000 bereiken.

Meer lezen? Check hier de aanstaande Model 3 facelift!