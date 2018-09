Is deze RS4 stationwagon cooler dan een Audi?

Of zelfs cooler dan een Volvo 850 R.

Het zijn een beetje de usual suspects als het aankomt op iconische stationwagons: de Audi RS4 Avant of de Volvo 850 R. Van die subtiel dikke, maar praktische pakezels met veel vermogen en tuningspotentie onder de kap. Maar er is dus nóg een auto die uitstekend in dat rijtje past, maar nogal eens vergeten wordt. De reden is overigens vrij logisch: de auto is hier in Europa nooit verkocht. Het onderwerp in kwestie: de Nissan Stagea.

De Nissan Stagea is een typische pre-Carlos Ghosn auto. Nissan was een merk dat in die tijd leek te handelen vanuit het oogpunt van de ingenieur. Niet de marketeer, niet de management-streamliner, niet de synergie-zoeker. Nee, er moesten vooral goede auto’s gebouwd worden. Dit hield helaas in dat Nissan onnoemelijk veel verschillende modellen, motoren en platforms had. En laten we eerlijk zijn, bij veel modellen mocht er wel beter nagedacht worden over de vormgeving. Het waren dodelijk saaie auto’s. Denk aan de Nissan Almera sedan. Of de identiek eruitziende Primera sedan. Of de Maxima sedan.

Nissan had overigens wel degelijk leuke auto’s, maar de meesten daarvan kwamen niet naar Europa. Een goed voorbeeld daarvan is dus de Nissan Stagea. Zoals je kunt zien is dat een stationwagon. Normaliter is de stationwagon op basis van een sedan of hatchback, maar dat was bij de Stagea niet het geval. Er was geen sedan. De auto was in technisch opzicht zijdelings gelieerd aan de Nissan Laurel (C34):

Ook deelde de Nissan Stagea diverse onderdelen met de Nissan Avenir, volgens sommige bronnen. Welke onderdelen dat zijn, is onduidelijk. Sowieso betrof dat niet het platform. De Avenir was namelijk een stationwagen-afgeleide van de Nissan Bluebird (B12) en had dus de motor overdwars en voorwielaandrijving. De Nissan Stagea was veel leuker, want deze had achterwielaandrijving. Wat de feestvreugde nog verder verhoogde: een Stagea heeft altijd een zescilinder motor. En dan bewaren we de leukste feiten voor later in dit artikel.

Stagea (WC34, Serie 1)

We beginnen met de basis-Stagea. Die auto kwam een beetje uit het niets. In de vroege jaren ’90 was het Subaru dat enorm goed scoorde met de Subaru Legacy Touring Wagon. En dan niet zozeer de schrale instapversies, maar juist de luxe turbo-kanonnen. Kortom, een markt waar er gekozen wordt voor dikke uitvoeringen betekent lekker grote marges. Daar had Nissan wel oren naar. In 1996 komt de Nissan Stagea op de (Japanse) markt. Alle Stagea’s in deze generatie hebben ‘RB’ zes-in-lijn motoren onder de kap. De instapper heeft een 2.0 zes-in-lijn met 155 pk. Zie het dus als een soort BMW 520i Touring. Niet echt snel, maar wel praktisch en een magistrale loop van de motor.

Een stap hoger staat de 2.5 zes-in-lijn zonder turbo (190 pk) en de topper is dezelfde motor, maar dan met een turbo. Deze combinatie is goed voor 235 pk. Alle Nissan Stagea’s hebben een viertraps automaat. De 2.5 motoren waren eventueel leverbaar met vierwielaandrijving. Je kon de auto samenstellen zoals je wilde. Je kon gaan voor de RS4 Aero Selection, met dikke bumpers, grote velgen en behoorlijk grote achterspoiler op zowel de 2.5 als de 2.5 Turbo. Geinig dus dat Nissan toch echt 4 jaar eerder was met een snelle RS4 stationwagon met 4WD. De eerlijkheid gebied te zeggen dat Nissan zelf de term ‘RS Four’ aanhield, maar in het Engels spreek je dat hetzelfde uit. Het is overigens de RB25DET uit de Nissan Skyline GTS-t (niet de R), ook de vierwielaandrijving komt in basis overeen, maar is minder geavanceerd. De WC34 Serie 1 is slechts 2 jaar in productie geweest.

Stagea RS260 Autech Edition (WC34, Serie 1)

De dikste variant was echter de ‘Autech’ versie. Autech is een aparte afdeling van Nissan dat van alles kan doen. Van Skyline GT-R’s met vier deuren tot auto’s voor mensen in een rolstoel. Autech kan in principe elke wens in vervulling brengen. De auto verliet als Stagea RS4 de fabriek bij Nissan om door Autech onder handen genomen te worden. Daar kreeg de auto de beschikking over de RB26DETT-motor.

Inderdaad, de epische 2.6 liter zes-in-lijn met dubbele turbo uit de Nissan Skyline GT-R (R33). De Stagea RS260 (zoals de auto nu heet) werd verder compleet aangepast om de motor goed bij de auto te laten passen. Op de achteras werd een mechanisch diff geplaatst, er kwamen Brembo-remmen en het chassis werd verstevigd. Dat werd mede gedaan met crossbars en strutbars, zelfs de cardantunnel werd verstevigd. Je kan de Autech 260RS herkennen aan de speciale 17” BBS velgen en de flink aangezette voorbumper. De motor leverde 280 pk, althans, dat was de opgave. Wat je dus zeker weet is dat deze auto géén 280 pk heeft. Waarschijnlijk is het wat hoger, zo rond de 310 tot 320 pk. Dat is waarmee je begint, want de motor uit de Skyline GT-R kun je extreem goed tunen naar behoorlijke hoogten. De aandrijflijn kan het ook nog eens goed hebben. Je kon de Autech versie krijgen in wit, zwart en donkerblauw.

Stagea (WC34, Serie 2)

In 1998 mag namelijk de WC34 Serie 2 klaar om het stokje overnemen. Zoals je kunt zien op de foto’s is het meer een facelift dan daadwerkelijk een uniek model. Aan de voorkant kun je het verschil tussen een Serie 1 en Serie 2 duidelijk zien. De Serie 2 heeft iets smallere koplampen en een extra set lampen in de grille. De knipperlichten zijn nu wit in plaats van oranje, wat de auto een frissere look geeft.

In technisch opzicht gaat de Stagea er goed op vooruit. De motoren zijn nu van de zogenaamde ‘Neo-RB’ generatie. Dit betekend dat het vermogen een stukje hoger lag. De RB25DET leverde nu bijvoorbeeld ‘280’ pk. Er was nu ook meer keuze qua transmissie. Zo was de RS-Four leverbaar met een handgeschakelde vijfbak en was er naast de oude viertraps automaat een zelfde automaat met tiptronic functie. Voor de puristen onder ons hebben we slecht nieuws: versies met achterwielaandrijving hebben altijd een automaat.

Stagea RS260 Autech Edition (WC34, Serie 1)

Ook van de WC34 Serie 2 was er een Stagea Autech 260RS. Ook hier zien we bij de tweede serie de mistlampen in de grille. Opvallend detail: de tweede generatie heeft géén Autech-badges die de eerste serie wél heeft. Je hebt er helemaal niets aan, maar nu weet je het. Ook deze versie heeft de R33 GT-R motor onder de kap. Qua kleuren was er nog steeds nauwelijks keuze: wit, nog een keer wit, zwart en grijs. De Stagea WC34 Serie 2 bleef tot 2001 in productie.

Stagea (M35, serie 1)

In 2001 komt er een compleet nieuwe Stagea. Ondanks dat de Skyline GT-R als R34 nog even in productie blijft, is de gewone Skyline sedan vernieuwd. Groot nieuws zijn de veel modernere aandrijflijnen, die de nieuwe Stagea ook krijgt. Maar eerst het uiterlijk, want waar de eerste generatie er generiek Japans uitziet, is de M35 een stuk strakker. De voorkant toont nu gelijkenissen met het nieuwe gezicht van Nissan en de achterkant is misschien wel de coolste van alle stationwagons. Hoge achterlichten op een kaarsrechte achterkant. Natuurlijk is het een interpretatie op hetgeen van wat Volvo doet met de V70 (een rechtstreekse concurrent), maar het ziet er erg gaaf uit.

Omdat de nieuwe Stagea nu gebaseerd is op de nieuwe V35-generatie Skyline, krijgt deze ook de motoren daarvan mee. De loodzware en ruimte-innemende zes-in-lijn motoren worden vervangen door lichte en compacte V6 motoren. De instapper is de ‘250’, met een 2.5 liter grote V6 die 212 pk levert. Naar keuze heeft de auto achterwiel- of vierwielaandrijving. Een trede hoger is de ‘300’, met 256 pk. Deze is alleen leverbaar geweest met achterwielaandrijving. De top-motor van de Stagea (M35) was de ‘250t’, die zoals de ’t’ doet vermoeden er een turbo op de 2.5 heeft gekregen. Deze combinatie is er alleen met vierwielaandrijving en levert 280 pk.

Stagea Autech AXIS

In 2003 komt er een wederom een Autech creatie, maar ditmaal zijn de technisch upgrades minder rigoreus. De auto heet nu ‘Stagea Autech AXIS’ en de wijzigingen zijn vooral cosmetisch. De auto krijg brede wielkasten, dikke bumpers, een unieke chromen grille, 18” lichtmetalen velgen en een luxe interieur met lederen bekleding en contrasterende piping. Hoe premium wil je het hebben. Motorisch is er keuze uit de 3.0 V6 of de 2.5 Turbo. Bijzonder: naast de vijftrapsautomaat kon je ook kiezen uit een handgeschakelde transmissie.

Stagea (M35, Serie 2)

In de zomer van 2004 frist Nissan de Stagea nog een beetje op. De uiterlijke wijzigingen zijn minimaal. Grootste nieuws zijn de nieuwe motoren. De keuze is beperkt tot de bekende 2,5 liter V6 of een 3,5 liter V6. Deze ‘VQ35DE’ motor is inderdaad dezelfde als die je kunt vinden in de Nissan 350Z. In de Nissan Stagea is de motor goed voor 272 pk. De 3,5 heeft altijd vierwielaandrijving.

Nissan Skyline Crossover

Zo snel als de vraag naar luxe, snelle en ‘premium’ stationwagons steeg, zo snel ebde deze ook weer weg. De Nissan Stagea was jaren lang de best verkochte stationwagon van Japan (in zijn klasse). De auto is mondjesmaat in Australië, Nieuw-Zeeland (al dan niet grijs) geïmporteerd en ook in Engeland zijn er enkele ‘Skyline Wagons’ terecht gekomen. Een heel enkele keer spotten we er eentje in Nederland, al dan niet met R34-neus.

De oorzaak dat er geen opvolger kwam lag vooral aan het feit dat de Duitsers en Zweden dit segment behoorlijk beheersten. Het was tevens een krimpend segment. De klanten die voorheen zo’n dikke stationwagon kochten, kozen nu voor een crossover of SUV. Nissan deed dat zelf ook met de Stagea, die werd opgevolgd door de Nissan Skyline Crossover. Mocht je hem vinden lijken op de Infiniti EX35 dan klopt dat helemaal, het zijn immers dezelfde auto’s. De EX35 is ook naar Nederland gekomen. Leuk, maar niet zo cool als een stationwagon met Skyline-techniek.