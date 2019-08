Dít is de (voorlopige) datum van de Dutch Grand Prix

Eindelijk is er wat duidelijkheid, denken we.

Met de aankondiging dat de Catalaanse overheid op magische wijze tóch 20 miljoen bijeen heeft weten te vinden, om zo volgend jaar een Grand Prix van Spanje te kunnen organiseren op het circuit nabij Barcelona, is de verwarring omtrent de Nederlandse Grand Prix van 2020 ineens een stuk groter. Het werd immers gedacht dat Zandvoort de Formule 1-race in Spanje zou vervangen. Dit blijkt nu niet meer het geval, wat de vraag oproept: wanneer is ‘ie nou eigenlijk, die race?

In combinatie met alle andere bevestigingen in het hoofd, denken we 99,9 procent zeker te weten dat we volgend jaar niet minder dan 22 Grand Prix’ op de kalender hebben staan: een record. Wanneer de wedstrijd op Zandvoort nu precies verreden moet worden in dit drukken schema, dat is nog maar de vraag. Officieel is kalender nog niet, maar in Duitsland schijnen ze in ieder geval op de hoogte te zijn van de huidige vormgeving. Verschillende media hebben bericht over de voorlopige kalender van volgend jaar.

Als we deze kalender mogen geloven, dan zal de Grand Prix van Nederland de opening van het Europese seizoen betekenen. De wedstrijd wordt zoals verwacht aan het begin van de maand mei georganiseerd, om precies te zijn het weekend van 3 mei. Dit is tevens de week van Koningsdag, dus de oranje chaos zal die week dan ongetwijfeld zijn absolute toppunt bereiken.

Het seizoen begint zoals gebruikelijk in Australië en eindigt op evenzo voorspelbare wijze in Abu Dhabi. De Formule 1 rijdt tot diep in het jaar door, want de slotwedstrijd wordt naar verluidt gehouden in het weekend van 29 november.

15 maart, Grand Prix van Australië

22 maart, Grand Prix van Bahrein

5 april, Grand Prix van Vietnam

19 april, Grand Prix van China

3 mei, Grand Prix van Nederland

10 mei, Grand Prix van Spanje

24 mei, Grand Prix van Monaco

7 juni, Grand Prix van Azerbeidzjan

14 juni, Grand Prix van Canada

28 juni, Grand Prix van Frankrijk

5 juli, Grand Prix van Oostenrijk

19 juli, Grand Prix van Groot-Brittannië

2 augustus, Grand Prix van Hongarije

30 augustus, Grand Prix van België

6 september, Grand Prix van Italië

20 september, Grand Prix van Singapore

27 september, Grand Prix van Rusland

11 oktober, Grand Prix van Japan

25 oktober, Grand Prix van de VS

1 november, Grand Prix van Mexico

15 november, Grand Prix van Brazilië

29 november, Grand Prix van Abu Dhabi