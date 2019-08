GP waar Max geschiedenis schreef blijft op de kalender

¡Muy Bien!

Het is ondertussen alweer meer dan drie jaar geleden dat Max Verstappen het onmogelijke mogelijk maakte. Hij werd van Toro Rosso, B-team van Red Bull, pardoes middenin het seizoen naar Red Bull, een kansrijk topteam gepromoveerd. Een goed begin is het halve werk, en wat een begin was het. Oké, mede dankzij het feit dat Rosberg (toen nog actief in de F1) en Hamilton elkaar toucheerde, reed Max Verstappen zichzelf naar zijn allereerste GP-overwinning ooit. Dat is, mogen we wel zeggen, een historisch moment in de Nederlandse autosport. Gelukkig hebben we de beelden nog, met iconisch (maak daar zelf maar positief of negatief van) commentaar van Olav Mol.

Het decor voor dit heldenverhaal is het Circuit de Catalunya in Barcelona, Spanje. Waarom we je niet verblijden met een titel als ‘Max gaat weer de GP winnen in 2020’ is omdat de baan van Barcelona niet perse de baan is waar onze Nederlandse coureur elk jaar tegenop ziet, maar het ging niet altijd van een leien dakje. Je moet niet vergeten dat Hamilton normaliter vecht voor die toppositie, maar die was van de baan getikt in 2016. In 2017 ging het namelijk helemaal mis en in 2018 en 2019 mocht Max wel een podium op zijn naam schrijven, maar geen winsten. Maar goed, plek 3 is nog steeds netjes en levert een bak punten op. Not to mention de legendarische winst in 2016.

Het was even onzeker maar de honcho’s van de FIA bevestigen dat de GP van Spanje op de kalender staat in 2020. Daarmee komt er één race extra op de kalender, want waar de Hockenheimring verdwijnt komen de GP van Vietnam (stratencircuit van Hanoi) en uiteraard Zandvoort in 2020 erbij. Zandvoort heeft nog niet alles helemaal rond, ook de officiële datum nog niet. Wel werd duidelijk dat de datum rond dezelfde periode valt als de GP van Spanje. Dat is één van de redenen dat de toekomst van de Spaanse GP onduidelijk was. Nu wordt het even strijden tussen de officials van beide circuits.