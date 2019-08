Voor 1.300 euro maak van je nieuwe Carrera een Turbo S

In één klap 200 pk rijker, dat is wel fijn.

De nieuwe (of nu eigenlijk huidige) generatie Porsche 911 is vooralsnog prima in de smaak gevallen. Qua design mag hij er zeker zijn en de prestaties van de drieliter twin-turbo boxermotor zijn helemaal in orde. Zij die de 992 al hebben aangeschaft, zullen er dan ook ongetwijfeld plezier mee hebben. Toch is het alweer even geleden sinds het model zijn debuut maakte. Het wordt tijd voor iets krachtigers.

Terwijl Porsche netjes zijn ontwikkelingstrajecten afhandelt en zich opmaakt voor de onthulling van de volgende variant in de 911-familie, besluit de Britse tuner Litchfield van dit vacuüm gebruik te maken en zijn eigen producten in de schijnwerpers te zetten.

Litchfield heeft een flinke oppepper klaarliggen voor eigenaren van de nieuwe Porsche 911 Carrera en Carrera S. Wie zijn 992 langs brengt bij het bedrijf, kan zijn auto laten opwaarderen van 385 pk (Carrera) of 450 pk (Carrera S) naar liefst 580 pk en 680 Nm. Volgens Litchfield komt het toename in vermogen enkel voort uit een knutselbeurt aan de motorcomputer.

Het pakket kan vooral voor eigenaren van de goedkopere 911 Carrera een financiële opsteker zijn, daar de tuning in beide gevallen 1.194 pond (1.314 euro) kost, inclusief belastingen. Litchfield beweert dat de software upgrade niet ten koste gaat van de rijkwaliteiten van de auto. Volgens het bedrijf rijdt de 992 ook na de beurt nog even plezierig als een onaangetast exemplaar.