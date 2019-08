“Vertrouwen in auto- en motorbranche verdwijnt”

Het gaat niet zo goed in het wereldje.

In de auto- en motorwereld lijkt alles momenteel redelijk zijn gangetje te gaan, maar daarover denken de ondernemers in ons land niet zo. Sterker: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het voor het eerst in ruim 5 jaar tijd dat ondernemers dusdanig weinig vertrouwen hebben in hun branche. Ze maken zich met name zorgen over de omzet. Een kwart van alle bedrijven verwacht komend kwartaal minder geld in het laatje te brengen.

Over het algemeen genomen is het een enigszins merkwaardige trend, aangezien de ondernemers in de auto- en motorbranche zich volgens het CBS momenteel in de enige bedrijfssector bevinden waar een negatief vertrouwen heerst.

Dat de ondernemers in de auto- en motorwereld zich zo voelen, komt, gekeken naar de cijfers, niet als een verrassing. Zo is op verschillende plekken de omzet gedaald. In totaal is de omzet van de auto- en motorbranche in het tweede kwartaal van 2019 t.o.v. hetzelfde kwartaal van vorig jaar bijvoorbeeld met 0,1 procent gedaald. Hoewel in bepaalde hoeken de omzet steeg – vooral de reparatiebedrijven scoorden redelijk goed – is het uiteindelijk negatieve getal van dalingen in de motorbranche (-12,1 procent), bij de importeurs (-6,4 procent) en de verkoop van nieuwe personenauto’s (-5 procent).

Overigens is het wel zo dat de bedrijven minder problemen hebben met het aantrekken van werklui. Zo is het aantal vacatures in de auto- en motorbranche sinds het vorige kwartaal gedaald van 4.800 naar 4.600 stuks.