Dit is de voorlopige Formule 1 kalender van 2019!

Zet deze data in je agenda!

Meestal lijken de seizoenen vrij veel op elkaar, zo ook 2019. Toch zijn er wel een paar dingen anders ten opzichte van dit jaar. Zo zitten Singapore en Sochi slechts één week bij elkaar vandaan en is de GP van Mexico nu vóór die van Amerika. Sean Bratches, de commerciële man van de F1 was in zijn nopjes met het feit dat Suzuka zijn contract verlengd heeft en dat de GP van Duitsland nu ook bevestigd is.

Het is nog niet helemaal 100% zeker, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is de kalender voor het Formule 1 seizoen in 2019 al bekend. Het enige wat nog moet gebeuren is een zegen van de FIA World Motor Sport Council. Als deze raad zijn fiat geeft dan is de kalender voor 2019 bekend. Het is onwaarschijnlijk dat er nog wijzigingen worden aangebracht, dit gebeurde vorig jaar ook niet. 12 October zet de raad zijn handtekening eronder.

Het 2017 wordt erg lang. Het begint eind maart en duurt tot begin december.

17 maart: GP Australië (Melborune)

31 maart: GP Bahrein (Sakhir)

14 april: GP China (Shanghai)

28 april: GP Azerbeidzjan (Bakoe)

12 mei: GP Spanje (Barcelona)

26 mei: GP Monaco (Monte Carlo)

9 juni: GP Canada (Montreal)

23 juni: GP Frankrijk (Paul Ricard)

30 juni: GP Oostenrijk (Red Bull Ring)

14 juli: GP Groot-Brittanië (Silverstone)

28 juli: GP Duitsland (Hockenheim)

4 augustus: GP Hongarije (Budapest)

1 september: GP België (Spa)

8 september GP Italië (Monza)

22 september: GP Singapore (Marina Bay)

29 september: GP Rusland (Sochi)

13 oktober: GP Japan (Suzuka)

27 oktober GP Mexico (Mexico-Stad)

3 november: GP Verenigde Staten (Austin)

17 november: GP Brazilië (Interlagos)

1 december: GP Abu Dhabi (Yas Marina)