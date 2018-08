5 dingen die ons opvielen tijdens een regenachtige FP1

Verstappen gaat weer ouderwets lekker in de regen!

De finishvlag in Spa is vijf dagen geleden gezwaaid, maar de F1-motoren mogen weer aangezwengeld worden! Dit zijn 5 dingen die ons opvielen.

Williams: Lance blijft tot Singapore

Er staat een behoorlijk aantal transfers te wachten. Veel teams zullen één of twee nieuwe coureurs (moeten) aantrekken. Het begon natuurlijk met de opvallende move van Ricciardo naar Renault. Ook het feit dat Lawrence Stroll Force India heeft gekocht, zorgt dat er het een en ander gaat veranderen. Uiteraard is het de bedoeling dat zoon Lance Stroll zo snel mogelijk overstapt naar Racing Point Force India. Volgens Claire Williams is er afgesproken dat de piepjonge Canadees sowieso tot Singapore voor Williams blijft rijden.

De weersvoorspelling

Het regent lekker door op Monza. Het is goed om te zien dat Verstappen zich nu wel als een vis in het water voelt. Hij zet vrij snel de snelste tijd naar, waar vervolgens iedereen zich op stuk kan bijten. Gaandeweg wordt de baan alsmaar droger. Voor morgen is er ook regen voorspeld, zij het in een mindere mate. Op zondag wanneer de race plaatsvindt is het helaas kurkdroog.

Renault moet zijn eigen motoren niet

In de regen komen de Renaults goed mee. Voor lange tijd staan Sainz en Hülkenberg 2 en 3 achter Verstappen. Met 10 minuten te gaan wordt de baan telkens droger. Wat frappant is, is dat de Renaults nog met de oude motoren hebben gereden. Red Bull – voorlopig alleen Ricciardo – rijdt wél met de nieuwe motor, maar volgens Renault is de betrouwbaarheid niet al te best. We kunnen zeggen wat we willen van Renault F1, maar ze zijn lekker eerlijk daar.

Stoffel Vandoorne is er nog!

Hij rijdt op dit moment niet mee, want Lando Norris mag het even proberen in de eerste vrije training. Maar de verhalen dat Vandoorne eerder moet vertrekken kunnen voorlopig in de ijskast gezet worden. Dankzij de rijders-carroussel die eraan zit te komen is het niet eens zo’n slecht idee om de Belg nog even een kans te geven. McLaren heeft de topcoureurs niet meer voor het uitzoeken nu ze onderaan bungelen. Ook kan het zijn dat Stoffel iets minder slecht is dan dat hij lijkt te zijn. Dat ze bij MCLaren Alonso net even iets minder inferieur materiaal meegeven.

Verstappen pakt Ricciardo bij de nekharen

Niet letterlijk natuurlijk, dat zou heel erg raar zijn. In de eerste sector van Monza is de Nederlander telkens 8 tienden van een seconde sneller dan zijn Australische teamgenoot. Het lijkt erop dat Ricciardo gepiekt heeft op Monaco, waarna Verstappen de lijn naar boven heeft gevonden. Ook op Monza lijkt Verstappen zijn teamgenoot met gemak aan te kunnen. Aan het einde pakt Ricciardo op een droger wordende baan een snellere tijd. Maar in gelijke condities lijkt Verstappen nu structureel sneller te zijn. Mocht F1 niets zijn voor Verstappen, is driften op een hoog niveau weggelegd (zie video onder).

De uitslag van FP1 ziet er als volgt uit:

1. Perez (1:34.000)

2. Raikkonen (+ 0.550)

3. Ocon (+ 0.593)

4. Hartley (+ 1.024)

5. Ricciardo (+ 1.207)

6. Gasly (+ 1.438)

7. VERSTAPPEN (+ 1.665)

8. Sainz (+ 1.995)

9. Hülkenberg (+ 2.107)

10. Bottas (+2.238)

11. Hamilton (+ 2.546)

12. LeClerc (+ 2.648)

13. Magnussen (+ 3.066)

14. Alonso (+ 3.426)

15. Grosjean (+ 3.683)

16. Ericcson (+ 3.790)

17. Vettel (+ 3.867)

18. Sirotkin (+ 3.929)

19. Stroll (+ 4.253)

20. Norris (+ 4.282)

Houd er rekening mee dat de meest opvallende tijden in de laatste 10 minuten werden gereden. De baan werd telkens droger. Voor sommige teams was het niet nodig om naar buiten te gaan. De tijden in de uitslag zijn dus niet 1 op 1 te vergelijken.