Dit is de opvolger van de C63S Medical Car

Ja, het is een Mercedes. Maar wat is nu e opvolger van de C63S Medical car?

Als het gaat om safety- en medical cars is het altijd vrij overzichtelijk geweest. Al jaren verzorgt Mercedes deze. In de tijd dat namen als Ecclestone, Mosley, Watkins en Whiting regeerden over de sport waar wij zou van houden, was dat al het geval.

Maar er zijn de laatste tijd een paar dingen gebeurd. Ten eerste is er nu sponsoring op de safetycar (Crowdstrike). Tsja, Bernd Maylander mag ook bijbeunen, nietwaar? Ten tweede zijn er nu twee leveranciers. Sommige races is Aston Martin de leverancier, de andere races is het Mercedes.

Nieuwe safetycar

Afgelopen jaar betrof het de Mercedes-AMG GT R en de Mercedes-AMG C63S Estate. beide zijn inmiddels niet meer in productie. Hoe wordt het opgelost? Simpel, met twee andere modellen. Mercedes onthult ze allebei vandaag.

Ze hebben een van de laatste AMG GT Black Series’ weten te bemachtigen. Dat zal dit jaar de nieuwe safetycar zijn. Met 720 pk aanzienlijk sneller dan vorig jaar. Handig, als de heren coureurs weer lopen te miepen dat het te traag gaat voor ze.

Opvolger C63S Medical Car

De Medical Car is stiekem de grootste verrassing. Want de C63 was eigenlijk vorig jaar al uit productie en moest dus vervangen worden. Persoonlijk hoopten wij op de redactie dat het de E63S Estate het zou worden.

Dat is niet gebeurd. Sterker nog, het is niet eens een stationwagon! In plaats daarvan is de opvolger van de C63S Medical Car een … AMG GT!

Ja, alleen geen coupé (C190) of roadster (R190), maar de 4-Door (X290), die om onduidelijke reden juist ook Coupé genoemd wordt. Marketing is net als de uitspraken van Johan Derksen. Als je marketing maar vaak genoeg gaat herhalen, wordt het vanzelf waar.

Maar hey, dat is zeuren om het zeuren. Het is alsnog een blubberdik apparaat waarin Alan van der Merwe mag rijden. Het betreft trouwens niet de nieuwe hybride versie.

Het is nog de reguliere S, dus met 640 pk uit een 4.0 V8. Daarmee is een 0-100 km/u sprint mogelijk van 3,2 seconden en een topsnelheid van 315 km/u.

Het is de erste keer dat een Medical car geen C-Klasse is (de Aston Martin DBX even daargelaten). Sinds 1996 is het een C-Klasse en sinds 1998 een C-Klasse stationwagon. De nieuwe C63S wordt dit jaar verwacht en zal voor het eerst geen V8 hebben, maar een viercilinder plus elektromotor.

